R. Mugape échappe à l’audition du Parlement: Ces milliards de dollars envolés…

Le Parlement zimbabwéen a momentanément renoncé à entendre l’ex-président Robert Mugabe sur la « disparition » sous son règne de milliards de dollars de revenus tirés de la vente de diamants, a-t-on appris mardi 12 juin de source parlementaire.

Convoqué à trois reprise par les parlementaires, une première au Zimbabwe, Robert Mugabe avait à chaque fois ignoré les invitations du Parlement à venir s’expliquer sur la disparition de 15 milliards de dollars de revenus diamantifères face à la commission parlementaire des Mines et de l’Énergie.

« Une nouvelle commission sera constituée après les élections (du 30 juillet) et ce sera à elle de décider de le convoquer ou non », a déclaré un élu sous couvert de l’anonymat. Huit mois après la démission de Robert Mugabe, le Zimbabwe est appelé à voter le 30 juillet pour élire ses députés et son président, un poste actuellement occupé par Emmerson Mnangagwa.

Le Zimbabwe a découvert il y a une dizaine d’années des diamants dans la région de Chiadzwa. Mais il n’a depuis jamais publié de statistiques jugées crédibles sur ces activités. Dans un rapport publié en 2017, l’ONG Global Witness avait même accusé les dirigeants du Zimbabwe d’avoir détourné pendant des années les profits tirés de l’exploitation du diamant pour financer la répression de l’opposition.