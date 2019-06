Rababe Arafi : A la quête d'un titre mondial...

A 28 ans, Rababe Arafi demeure résolument décidé à progresser sur le 800 m comme sur le 1500 m , ses deux distances de prédilection.

Malchanceuse depuis les mondiaux de 2011 en passant par ceux de Moscou en 2013, de Pékin en 2015 et de Londres en 2017.

A Londres en 2017, la veille de sa finale sur le 1500 m , elle avait souffert d’un bobo. Rababe Arafi a déjà dans son escarcelle une belle moisson de médailles à l’échelle africaine, francophone voire méditerranéene.

Rababe Arafi a rebondi cette saison en mars dernier en offrant au Maroc une belle médaille d’argent qui en vaut l’or au cross mixte des mondiaux qui ont eu lieu au Danemark.

C’est grâce à elle que le contingent marocain a pu surclassé les Kényans qui règnent sur le podium depuis 40 ans touts comme les Ethiopiens.

Rababe Arafi a ouvert la saison estivale par une meilleure performance mondiale de l’année 2019 au meeting de Shanghai.

Et c’était prévu au meeting International Mohammed VI dimanche dernier au Complexe Sportif My Abdellah de Rabat vu le plateau des athlètes qui a été rehaussé par de mastodontes du demi-fond cour et à leur tête l’Éthiopienne Genzebe Dibaba, multi recordwoman du monde du 1500 m au 5000 m.

Rababe Arafi a bien pulvérisé le record national du 1500 en bouclant la distance en 3’58″84. C’est la troisième fois de sa carrière qu’elle court en moins de 4 minutes.

Rababe Arafi se concentre désormais sur les prochains mondiaux de Doha, septembre prochain.

Cette fois-ci, elle est décidée de ne pas rater le podium qu’elle mérite amplement compte tenu aussi de son classement mondial où elle fait partie du top five du 1500 m.

Voici par ailleurs les dix meilleures performances nationales de tous les temps du 1500 m Dames :

Rababe Arafi 3’58″84/100 Rababe Arafi 3’59″15/100 Lausanne 5 juillet 2018; Ibtissam Lakhouad 3’59″35/100 Lausanne 8 juillet 2010; Rababe Arafi 3’59″51/100 Eugène 26 mai 2018; Ibtissam Lakhouad 3’59″65/100 Saint-Denis 2012 Rababe Arafi 4’00″28/100 Stockholm 10 juin 2018 Zahra Ouaziz 4’00″60/100 Stuttgart 19 juillet 1998; Meryem Alaoui Selsouli 4’00″77/100 Bruxelles 16 septembre 2011; Meryem Alaoui Selsouli 4’00″95/100 Monaco 28 juillet 2009; Meryem Alaoui Selsouli 4’01″04/100 Rieti 10 septembre 2011; Ibtissam Lakhouad 4’01″09/100 Monaco 22 juillet 2011;