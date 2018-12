Rabat abrite un centre culturel chinois: Pékin déploie son « soft power » au Maghreb

Un centre culturel chinois a été inauguré le 18 décembre à Rabat. Situé en plein cœur du quartier Agdal, cet espace d’une superficie de 2.500 m2 proposera expositions, conférences, présentations artistiques et abritera une bibliothèque.

Objectif, renforcer « l’échange et la coopération culturels » entre la Chine et le Maroc, a souligné sa directrice, Chen Dongyun. Le vice-ministre chinois de la Culture et du Tourisme, Lo Jinzao, a relevé, de son côté, que le centre culturel de Chine à Rabat est une « voie d’échange culturel dans les deux sens » et un moyen de « promouvoir la culture chinoise auprès du peuple marocain » et vice-versa.

Les relations d’amitiés entre la Chine et le Maroc ont connu « un développement rapide et constant » au cours des dernières années, a ajouté L. Jinzao, soulignant l’importance « d’œuvrer davantage pour apprendre à connaître la culture et la civilisation marocaine ancestrale et moderne ».

Ce centre est le deuxième du genre au niveau du monde arabe et le 36ème centre culturel de la Chine dans le monde, a rappelé le ministre de la Culture et de la Communication, Mohamed Laaraj. « Le lancement récent d’institutions culturelles chinoises au Maroc vient couronner un long parcours d’échanges ayant touché le domaine du livre et celui des arts, notamment à travers les semaines culturelles organisées régulièrement par les deux pays et leur participation à différentes activités organisées de part et d’autre dans diverses villes marocaines et chinoises », a-t-il ajouté.

L’ouverture du centre culturel de Chine à Rabat s’inscrit dans le cadre d’un mémorandum d’accord signé en 2016 entre des représentants du ministère de la Culture de la Chine et du Maroc.