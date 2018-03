Rabat accueille les travaux du CTS n°8: L’ouverture africaine consacrée

La deuxième réunion ordinaire du Bureau du Comité Technique Spécialisé de l’Union Africaine regroupant les ministres de la Fonction Publique, du Développement urbain, des Collectivités locales, et de la Décentralisation (CTS n°8) se tiendra à Rabat le 28 mars courant. C’est la première fois que le bureau du CTS n°8 tient sa réunion ordinaire au Maroc depuis le retour du Royaume au sein de l’Union Africaine. La réunion du Bureau sera précédée par deux jours de travaux des experts organisés les 26 et 27 mars 2018.

Le CTS n°8 a pour mission principale de définir et suivre l’exécution de la politique et des stratégies de l’Union concernant le service public, le développement urbain et la décentralisation. Le CTS n°8 assure particulièrement la promotion et le suivi de la mise en œuvre de la Charte Africaine sur les valeurs et les principes du service public; de la Charte Africaine sur les valeurs et les principes de la décentralisation, de la gouvernance locale et du développement local; ainsi que l’élaboration, la promotion et la mise en œuvre de la Charte Africaine sur les valeurs et les principes de la gestion des villes et du développement urbain.

Le CTS n°8 assure par ailleurs la supervision de la mise en place du Haut Conseil des Autorités Locales dont la création a été décidée par la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union Africaine tenue à Malabo, Guinée Équatoriale, en juin 2014.

La réunion du Bureau du CTS n°8 évaluera les progrès réalisés par rapport à la conduite de ces missions, les difficultés rencontrées, ainsi que les stratégies définies pour y faire face. La réunion discutera également de la participation du CTS n°8 à la 8eme édition du Sommet Africités qui va se tenir à Marrakech du 20 au 24 novembre 2018.

Il faut signaler que la réunion ordinaire du Bureau du CTS n°8 se tient à Rabat au moment où le Royaume s’apprête à accueillir du 21 au 23 juin 2018 à Marrakech, le Forum des Nations Unies sur la Fonction Publique au cours duquel les Nations Unies vont désigner les lauréats du Prix international du Service Public.

La réunion ordinaire du Bureau du CTS n°8 sera présidée par Barnabé Zinsou DASSIGLI, ministre béninois de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale, Président du CTS n°8 de l’Union Africaine, en présence de Abdelouafi Laftit, ministre marocain de l’Intérieur et de Minata Samate Cessouma, Commissaire aux Affaires Politiques de l’Union Africaine.