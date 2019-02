Rabat et Ryad au bord de la rupture: Le Maroc se retire du conflit yéménite

Rien ne va plus entre Rabat et Riyad. La tension qui sourd entre les « deux royaumes frères », telle est la formule diplomatique consacrée, a fini par un clash retentissant.

Quand bien même la diplomatie marocaine qui a décidé le rappel de son ambassadeur à Riyad l’a fait dans la discrétion.

L’information a été relayée dans un premier temps par l’agence Associated Press, citant des responsables gouvernementaux, avant d’être confirmée par l’ambassadeur lui-même, dans une déclaration au site Le360.ma.

Il faut dire que tout un chapelet de reproches pourraient être avancés pour expliquer la position « courageuse et néanmoins pragmatique » du Maroc. Riyad qui a tourné le dos à la candidature présentée par Rabat pour l’organisation du Mondial et les « tweet » peu diplomatiques d’Al-Cheikh, un des conseillers du Prince héritier saoudien et ministre de la Défense, avaient déjà donné le ton quant à la portée de l’arrogance dont fait preuve le petit cercle qui gravite autour du serviteur des Lieux Saints.

A l’époque, tout laissait croire que le Maroc avait décidé de réduire la voilure au sein de la coalition arabe qui mène une guerre des plus meurtrières contre le Yémen. Pourtant, les FRA qui ont pris part aux combats pour le rétablissement de la légalité ont payé une dette de sang dans cette sombre affaire. Le Royaume qui a fait fausse route en embrayant aux cotés de Riyad et d’Abu Dhabi a fini par revoir sa politique solidaire. Et décidé de se retirer de ladite coalition après que les crimes de guerre perpétrés au Yémen ont fini par défrayer la chronique. Il ne fallait pas plus pour que les Saoudiens montent au front pour jouer sur un arc sensible en permettant à la chaîne de télévision saoudienne Al-Arabiya de diffuser un documentaire sur le Sahara marocain qui prend fait et cause pour les séparatistes.



Bien entendu, à Riyad, on n’aura certainement pas apprécié le fait que Rabat aie décidé de soutenir Doha, membre du Conseil de coopération du Golfe (CCG) désormais banni. Ni la position courageuse du Maroc qui a protesté contre la décision de l’hôte de la Maison Blanche de transférer l’ambassade américaine de Tel-Aviv à Al-Qods. Le Roi du Maroc assumant toujours les fonctions de Président du Comité Al-Qods, décidé par l’OCI, ne pouvait se résoudre à pareille décision pour le moins inique au regard des droits historiques du peuple palestinien que le « Deal du Siècle » de Donald Trump entend imposer dans la région proche-orientale. La chronique de la défection arabe face à la Pax Americana s’est particulièrement illustrée par le proposition faite par Mohamad Bin Salmane à Mahmoud Abbas, Président palestinien, d’accepter Abou Dis comme capitale au lieu d’Al-Qods Est.



Nul besoin de rappeler ici que Riyad qui s’appuie sur sa rente pétrolière pour rançonner d’autres capitales arabes fait fausse route en excipant d’un danger iranien qui plane sur l’espace arabe pour mieux ferrer, autour d’Israël et de son allié US, d’autres pays de la région pour endiguer le péril qui provient de… Téhéran. Un jeu d’alliances des plus factices puisqu’il n’est légitimé, in fine, que par une seule chose : normaliser les relations avec Israël, entité qui érige l’apartheid en système de gouvernance. Si bien des capitales du Golfe déroulent le tapis rouge à Netanyahu et à ses acolytes pour faire avaler à l’opinion arabe l’amère pilule de la normalisation avec Israël, Rabat ne saurait s’inscrire dans cette dynamique désastreuse pour la région. Quand bien même des Muftis sortent du bois wahhabite pour légitimer la présence du Grand Israël dans la région. La diplomatie marocaine n’ignore pas toutes les basses manœuvres qui se déroulent de l’Atlantique à la Mer Rouge. Et ce n’est pas demain la veille que l’on poussera le Maroc à se détourner de la cause palestinienne.