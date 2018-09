Rachid Maaninou à l’UpM : Le pli du business…

Après le départ, en juillet dernier, de Fathallah Sijilmassi qui chapeautait l’UpM, le tour est venu pour un autre marocain d’intégrer cette organisation euro-méditerranéenne intergouvernementale qui réunit en son seuil les 28 pays de l’Union européenne et les 15 pays du Sud et de l’Est de la Méditerranée. Il s’agit de Rachid Maaninou qui hérite désormais du poste de secrétaire général adjoint de l’UpM chargé du Développement des Entreprises et de l’Emploi.

Avant sa nomination au secrétariat de l’Union pour la Méditerranée, ce marocain occupait la position de chef de la Division des études économiques au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Il a été nommé inspecteur général au ministère de la Jeunesse et des Sports et a également passé près de dix ans à l’Office national marocain du tourisme (ONMT) en tant que directeur des Opérations. Dans le secteur privé, le nouveau Secrétaire général adjoint de l’UpM chargé du Développement des entreprises et de l’emploi, a été directeur général d’Al Qudra Holding Abu Dhabi, un fonds d’investissement public basé aux Émirats arabes unis. Ce titulaire d’un MBA et d’un BA en ingénierie hôtelière par l’Université de Toulouse en France, a également travaillé en tant que consultant indépendant pour de nombreuses entreprises au Maroc.