Raid israélien sur Damas : La DCA intercepte la majorité des missiles

Dans le ciel du gouvernorat de Damas, la défense antiaérienne syrienne a repoussé une attaque de plusieurs missiles, selon des informations diffusées par la télévision syrienne d’État. Des explosions ont été entendues à Damas.



Des missiles ont été interceptés mardi soir à proximité de Damas par la DCA des forces gouvernementales syriennes, selon la télévision syrienne. La chaîne de télévision Ikhbariya a diffusé en direct les opérations de la défense antiaérienne. «La défense antiaérienne a repoussé l’attaque de plusieurs missiles au-dessus de plusieurs localités de la banlieue ouest de Damas», informe la chaîne Ikhabariya sans pour autant citer leurs noms.

Côté militaire, on signale que la DCA a pu intercepter la majorité des missiles, soit 14 sur 16, et que les dégâts causés par le raid, si l’on excepte trois soldats blessés, ne sont que matériels. Les mêmes sources précisent que les systèmes S.300 nouvellement acquis par l’armée syrienne n’ont pas encore été éprouvés.

Plus tard, l’agence nationale libanaise NNA a signalé que des avions militaires israéliens avaient pénétré dans l’espace aérien du Sud-Liban où ils avaient effectué des manœuvres à une basse altitude. Les avions israéliens ont également effectué des manœuvres à basse altitude au-dessus des villes de Tyr et Saïda, selon les informations de l’agence. D’après NNA, ils ont eu recours aux moyens de défense anti-DCA.

On signalera qu’il s’agit-là de la première attaque aérienne menée par l’aviation israélienne depuis la décision du Président Trump de retirer ses troupes de Syrie. Un raid qui a été dénoncé par Moscou en le qualifiant d’action provocatrice. D’autant qu’il a été réalisé sous couverture de deux vols internationaux qui devaient atterrir l’un à Damas et l’autre à Beyrouth.

A Beyrouth, l’alerte a été chaude puisqu’au moment où le raid israélien était mené, avec la riposte de la DCA syrienne, des avions de lignes étaient dans le ciel libanais. Le Liban a échappé à une catastrophe aérienne, rappellent les médias libanais.