Raid sur Tajoura, près de Tripoli: Seuls six marocains ont été blessés…

Six Marocains ont été blessés, dont deux grièvement, dans la frappe aérienne de mardi soir contre un centre d’accueil pour migrants à Tajoura (11 km à l’est de Tripoli), a annoncé jeudi le Consulat général du Maroc à Tunis.

« Aucun décès n’est à déplorer parmi les Marocains » jusqu’à présent, a rassuré le Consulat général du Royaume à Tunis, qui fait état de la poursuite des opérations de détermination de l’identité des cadavres.

Il a relevé que les Marocains blessés ont été transférés dans un établissement hospitalier pour recevoir les soins nécessaires, ajoutant que le centre accueillait 18 ressortissants marocains.

La même source a souligné que dans le cadre du suivi de la situation des Marocains qui pourraient être touchés dans ce raid aérien, des contacts directs ont été entrepris avec les différents intervenants libyens sur place.

Parallèlement, il a été procédé à la mise en place de deux cellules de crise au ministère des Affaires étrangères et de la Coopération Internationale et au Consulat général du Royaume à Tunis, a-t-on précisé.

Le Consulat fait savoir que ces cellules de crise sont joignables respectivement sur les numéros de téléphone 00212613500678 et 0021698765801, ainsi que sur l’adresse électronique consmartun.sociales@gmail.com.

Le bilan de ce raid, rappelle-t-on, s’est s’alourdi.

Le bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA) parle désormais de 53 victimes dont six enfants.

C’est la frappe la plus meurtrière depuis le début de l’offensive militaire dirigée par Khalifa Haftar pour prendre le contrôle de Tripoli en avril dernier. Selon l’OCHA, les gardiens de ce camp de rétention n’ont pas aidé les migrants blessés.

Deux frappes ont touché le centre de rétention de migrants et de réfugiés dans la nuit de ce mercredi 3 juillet à Tajoura.

Selon l’OCHA, la première est tombée sur un parking vide, la seconde sur un hangar où s’abritaient 120 migrants.

Quelque 500 personnes étaient présentes dans le centre de rétention. Quand des migrants ont essayé de s’enfuir suite au premier missile, des gardiens leur ont tiré dessus.

Les camps de réfugiés à Tripoli sont gardés par des milices fidèles au gouvernement d’union nationale.

D’après la chargée de communication de l’Organisation Internationale pour les migrants (OIM) en Libye, citée par l’AFP, ses équipes avaient localisé, puis transféré à l’hôpital un groupe de migrants blessés dans les quartiers environnants, après qu’ils eurent quitté Tajoura suite à l’attaque.

Selon l’OIM, quelque 300 personnes sont encore sur place, dans ce centre de rétention situé dans un complexe militaire qui abrite plusieurs camps et des dépôts d’armes.

Cette zone a été visée à plusieurs reprises par l’aviation de Khalifa Haftar ces dernières semaines.

En évoquant ce drame, l’émissaire de l’ONU pour la Libye, Ghassan Salamé, a dénoncé un « crime de guerre ».