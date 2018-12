Raids israéliens à Ramallah: M. Abbas en appelle à la communauté internationale

Le président de l’Autorité palestinienne (AP) a contacté plusieurs responsables arabes et internationaux lundi après que des forces de sécurité israéliennes ont mené un raid à Ramallah, a déclaré le bureau d’Abbas dans un communiqué. Au cours de cette incursion musclée qui continue, les forces de sécurité israéliennes ont perquisitionné le siège de l’agence de presse Wafa et saisi des enregistrements vidéos après l’attentat qui a fait sept blessés, dans l’implantation d’Ofra, en Cisjordanie. Des journalistes palestiniens ont fait les frais de la violence israélienne…

M.Abbas demande aux responsables arabes et internationaux, d’endosser « leur responsabilité dans la dangereuse escalade israélienne qui a pris la forme de raids continus dans les villes palestiniennes », selon le communiqué. Il leur a également demandé de prendre des mesures contre les Juifs « qui profanent les lieux saints », sans donner davantage de détails. Le bureau d’Abbas a menacé de « décisions importantes et fatales » si les raids dans les villes palestiniennes et les « actes d’agression » contre les palestiniens se poursuivent », a-t-il dit. La coopération sécuritaire avec Tel-Aviv pourrait en pâtir. « Nous allons mettre tous les accords qui nous relient aux Israéliens sur la table et nous leur demanderons d’arrêter de violer chacun de ces accords », avait déclaré Abbas à Palestine TV, la chaîne publique de l’AP, dans une interview accordée en octobre. « Je ne dis pas que c’est quelque chose de facile. C’est quelque chose de dangereux. Peut-être que nous en arrivons au stade de l’abrogation de ce qui se tient entre nous et les Israéliens. »

Depuis plusieurs années, les Palestiniens demandent que les forces de sécurité israéliennes ne pénètrent plus dans la Zone A de Cisjordanie qui, en vertu des accords d’Oslo, est sous contrôle administratif et sécuritaire de l’AP. Si les forces de sécurité israéliennes se rendent régulièrement dans la Zone A pour procéder à des arrestations, des opérations en plein jour au cœur des villes palestiniennes sont rares.

L’armée s’est également rendue dans des immeubles voisins pour y saisir les caméras de vidéosurveillance. Selon des journalistes de l’AFP, des affrontements de faible intensité ont éclaté en plusieurs endroits à Ramallah, notamment devant les bureaux de Wafa et à quelques centaines de mètres du domicile du président Abbas. Selon le Croissant rouge, deux personnes ont été blessées par des tirs à balles réelles. Mais le bilan s’est depuis alourdi et les arrestations se sont multipliées dans diverses zones sous contrôle de l’AP. L’armée israélienne mène une intense chasse à l’homme depuis qu’un tireur et ses complices ont fait sept blessés dans un attentat dimanche soir.

Saeb Erekat a dénoncé sur Twitter les raids qui s’inscrivent « dans une campagne délibérée et imprudente menée par le gouvernement israélien et son armée contre le peuple de Palestine ».

S’adressant à Palestine TV plus tôt dans la journée, Ahmad Assaf, responsable de l’AP et chargé de superviser les médias palestiniens gérés par le gouvernement, a qualifié le raid israélien de « crime », promettant que ses collègues et lui-même ne se sentent pas dissuadés, de « révéler les crimes de l’occupation ». Assaf a également assuré que les Palestiniens traduiront Israël en justice devant les instances internationales pour ces raids.

Dans la ville de Tubas, au sud de Naplouse, les soldats ont tiré sur des palestiniens et fait trois blessés, selon les médias. D’autres affrontements mineurs et des arrestations ont été signalés en Cisjordanie. Selon l’armée, les soldats ont procédé à 19 arrestations en Cisjordanie. Dans la matinée de mardi, les gardes-frontières israéliens ont tué un Palestinien au volant de sa voiture aux abords de Hébron.

A Ramallah, siège de l’Autorité palestinienne, les soldats ont installé des checkpoints pour limiter les entrées et sorties de la ville et ont perquisitionné des magasins dans la banlieue voisine de Birzeit, confisquant des enregistrement des caméras de vidéosurveillance.

Cette escalade rappelle à bien des égards le climat qui avait présidé à la première Intifada de 1987. Des appels pressants sont lancés du côté palestinien pour l’unification des rangs face à la barbarie israélienne et pour mettre en échec le « Deal du siècle » promu par le Président US.