Raids israéliens sur la Syrie: Et retour des attentats à Damas et Afrin

Damas a été victime dimanche matin d’un attentat qui a visé un poste du renseignement militaire sur le périphérique sud de la ville. Un deuxième attentat aurait été déjoué et un suspect arrêté par les services de sécurité.



En parallèle, une autre explosion a secoué la ville d’Afrin, contrôlée par des forces pro-turques dans la province d’Alep au nord. Trois civils ont été tués et neuf autres personnes, dont des combattants, ont été blessées lorsqu’un engin piégé a explosé dans un bus, selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH). Cette attaque coïncide avec la date anniversaire du lancement d’une offensive turque contre cette région syrienne à majorité kurde.



Ces attentats interviennent le jour même où l’aviation israélienne a opéré un second raid sur la capitale entre autres cibles en Syrie. Des sources russes et syriennes affirment que quatre chasseurs-bombardiers F-16 ont tiré des missiles contre l’aéroport international de Damas. La plupart des projectiles auraient été abattus par la DCA syrienne et les raids n’ont fait ni pertes humaines ni dégâts matériels.

Ces trois événements ne sont pas liés, mais ils viennent rappeler que la guerre, qui implique plusieurs acteurs régionaux, est loin d’être terminée en Syrie.

Israël a annoncé dimanche soir mener des attaques aériennes en Syrie. Selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH) cité par l’AFP, il y a eu des frappes de missiles israéliens dans le secteur de l’aéroport de Damas et les environs de la capitale. Ces bombardements, qui ont tué, selon cette ONG, au moins onze combattants, dont deux syriens, ont touché des dépôts d’armes vraisemblablement iraniens et appartenant au Hezbollah, la milice chiite libanaise soutenue par Téhéran.

Ce lundi matin à Damas, l’agence de presse officielle syrienne Sana a fait savoir que la défense anti-aérienne syrienne avait riposté dans la nuit de dimanche à lundi à de nouveaux tirs « ennemis » contre la Syrie. La défense anti-aérienne syrienne a riposté dimanche à des raids « israéliens » dans le sud de la Syrie, ont rapporté les médias d’Etat citant une source militaire, sans plus de précisions.

« Notre défense anti-aérienne a riposté très efficacement aux frappes aériennes israéliennes visant la région du sud et les ont empêchés d’atteindre leurs objectifs », a indiqué l’agence officielle Sana, sans préciser la cible des raids ou l’existence de victimes.

L’observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH) a fait état pour sa part de raids israéliens ayant visé le sud de la capitale Damas, du côté de Kesswa.

Le porte-parole de l’armée israélienne a refusé de réagir à l’annonce de ces frappes par la Syrie: « nous ne commentons pas les informations en provenance de l’étranger », a-t-il dit. Cela n’a pas empêché le Premier ministre israélien de reconnaître, dimanche, que l’aviation israélienne avait effectué deux jours plus tôt un raid contre des « entrepôts d’armes » iraniens dans l’enceinte de l’aéroport international de Damas, une rare confirmation de la part d’un responsable israélien.

Mercredi dernier, le chef des Gardiens de la Révolution, l’armée idéologique du régime iranien, a affirmé que « tous les conseillers révolutionnaires et militaires, ainsi que les équipements et armes nécessaires (…) seront maintenus » en Syrie, dans une réaction apparente à l’exhortation formulée la veille par M. Netanyahu à l’Iran de partir « vite » de Syrie.