Raids US sur des civils en Syrie: La liste des exactions s’allonge…

Dix-huit réfugiés ont trouvé la mort dans des frappes de la coalition internationale dirigée par les États-Unis sur le nord de la Syrie, informe l’agence Sana. La source précise que le village qui a essuyé les raids aériens abrite un camp de réfugiés venus d’Irak.

En un seul mois, la coalition a mené plusieurs raids qui ont coûté la vie à des civils. Ainsi, le 5 juin on a appris que les frappes menées sur le village de Jazaa avaient fait 10 victimes et le 12 mai — la mort de huit personnes lors d’une attaque contre le village d’Al-Hamadi.

Le ministère russe des Affaires étrangères a souligné à plusieurs reprises que les actions de Washington et de sa coalition en Syrie étaient menées sans accord ni coordination avec Damas, ainsi que sans résolution de l’Onu.

A Moscou, on prévoit toujours pire du côté US. Afin de mettre en scène une nouvelle «attaque chimique», l’Armée syrienne libre (ASL) a acheminé des bonbonnes de chlore dans la région de Deir ez-Zor, a déclaré le ministère russe de la Défense. Après la provocation, la coalition dirigée par les États-Unis compte frapper des sites publics en Syrie, affirment les militaires.

Soutenue par les militaires des forces spéciales américaines, cette armée prépare une provocation, a déclaré le ministère russe de la Défense par la voix de son porte-parole, le général Igor Konachenkov.

Pour simuler cette nouvelle «attaque chimique perpétrée par le régime contre les civils», «l’ASL a transporté des bonbonnes de chlore dans la localité de Hakl al-Jafra», a détaillé le ministère. «Après sa diffusion dans les médias occidentaux, la vidéo montée devrait servir de nouveau prétexte à un bombardement de la coalition dirigée par les États-Unis sur la Syrie», a-t-il poursuivi. Le tout pour «justifier une offensive des rebelles contre les troupes gouvernementales syriennes sur la rive est de l’Euphrate». Et de conclure: «Le ministère russe de la Défense met en garde contre le recours inacceptable à ce genre de provocations destinées à déstabiliser la situation en Syrie».

Interrogé récemment par Daily Mail, le président syrien a une nouvelle fois dénoncé le rôle de l’Occident dans le conflit syrien et condamné l’implication des gouvernements américain, britannique et français. Bachar el-Assad dénonce les prétentions occidentales à décider du sort de la Syrie et l’implication des Etats-Unis et de certaines nations européennes dans le conflit syrien.

En début d’interview, la journaliste, rappelant que les politiques occidentaux considèrent le président syrien «comme un dictateur avec du sang sur les mains», lui demande de prouver qu’il ne l’est pas. «L’histoire ne tient pas», lui répond le chef d’Etat syrien. Invoquant la légitimité dont il affirme disposer auprès des Syriens, Bachar el-Assad dénonce ensuite une rhétorique occidentale contradictoire : «Comment un président pourrait avoir le soutien de son peuple s’il était en train de le tuer ?» Interrogé en outre sur l’implication militaire russe en Syrie, Bachar el-Assad rappelle que la Russie n’a cherché ni à interférer dans les choix syriens ni à imposer des consignes à Damas. Selon le chef d’Etat, «les décisions qui concernent le futur de la Syrie sont prises par la Syrie, il n’y a aucun doute à ce sujet».

Le président syrien reproche à certaines puissances étrangères leur implication dans le conflit ayant éclaté en 2011 : «Nous combattons des terroristes soutenus par le gouvernement britannique, le gouvernement français, le gouvernement américain et ses marionnettes.» Comme il pointe du doigt l’implication de l’Occident qui «soutient la guerre depuis le tout début, [qui] soutient les terroristes qui se font exploser partout et qui décapitent». Pour le président syrien, il n’est pas suffisant de dénoncer un conflit meurtrier, il convient de désigner le coupable : «Qui a commencé cette guerre ?» s’interroge-t-il, avant de poursuivre : «Bien sûr qu’il y a des morts, c’est une évidence, mais l’Occident en est avant tout responsable.» Interrogé sur les responsabilités de Damas dans le conflit, le président Assad estime que ce débat revient au peuple syrien et que l’Occident «n’est pas en position d’interférer dans un pays souverain».