Rating Maroc: MOODY’S maintient sa notation

En dépit de la persistance de nombre de défaillances, l’agence internationale de notation MOODY’S a maintenu sa note Ba1 attribuée au Maroc, avec des perspectives stables.

Cette notation reflète la résilience économique du pays soutenue par sa réorientation structurelle vers des industries d’exportation à plus forte valeur ajoutée comme l’automobile et l’aéronautique. Elle traduirait également la solidité de la gouvernance du pays et sa politique budgétaire maîtrisée.

Les analystes de l’agence de notation soulignent, en revanche, plusieurs contraintes pesant sur l’économie, à savoir un PIB/habitant relativement faible, les inadéquations des compétences avec les besoins du marché du travail et les risques liés à l’expansion du secteur bancaire en Afrique subsaharienne.