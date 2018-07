Rebbah à Merzouga: « Aziz, lumière !»

Les élus de la Nation, comme le commun des mortels, attendaient de pied ferme les éclairages du ministre Rabbah sur l’histoire des hydrocarbures dont les prix, en proie à un véritable « yoyo » depuis leur libéralisation, a fini par pousser les consommateurs à s’armer de boycott.

Mais il faut croire que le déroulé du film, lors de la séance parlementaire ad hoc, n’aura pas permis le voyage dans le temps attendu, comme ce fut le cas pour le héros du film culte de Luc Besson « Le Cinquième élément ». Point de surprise donc. L’effet « Aziz, lumière !» n’aura pas eu lieu. Même si le patron de l’Energie et des mines a eu tout le temps de prendre du recul sur les questions de l’heure. Lorsqu’il a réussi à joindre l’utile à l’agréable en s’enfouissant dans le sable de Merzouga lorsqu’il était de passage, officiel, à Errachidia.

Si on ne saurait lui reprocher de s’être ensablé en laissant une empreinte carbone indélébile, on lui recommandera cependant de savoir raison garder lorsqu’il débite un discours pro-consommateur et son contraire. N’a-t-il pas dit que le gouvernement serait disposé à revoir à la baisse les taxes qui enflamment justement le prix des hydrocarbures à la pompe ? Mais devant pareil dérapage, le ministre s’est vite rattrapé en soulignant qu’une telle perspective n’est envisageable qu’au cas où les exigences budgétaires le permettraient. Autant dire que c’est cet argumentaire là qui annule la précédente annonce qui aurait, le cas échéant, donné de l’espoir aux citoyens dont le pouvoir d’achat n’en finit pas de s’éroder. Qui serait dupe ne serait-ce qu’un instant quant à une révision probable des taxes lorsque l’économie du pays se présente sous ses meilleurs oripeaux, avec plusieurs couches de déficits ?

Aziz Rabbah est revenu de Merzouga bien remonté. C’est l’effet sable qui le veut. A moins que la vague de chaleur qui enserre le pays ne lui a été fatale, une insolation est vite arrivée, disent les médecins. C’est pourquoi il s’est ligué à son ami et néanmoins ministre Lahcen Daoudi pour voler dans les plumes des élus. Qui usent et abusent du populisme pour s’en prendre à un Exécutif au service de la nation. Pauvre de nous, masse informe de consommateurs à laquelle on reproche de vouloir et le beurre et l’argent du beurre… Une suggestion qui vaut ce qu’elle vaut pour réduire un tantinet le prix des carburants. Faisons l’économie des routes goudronnées qui se transforment, comme par magie, en autant de pistes de cross. N’assure-t-on pas qu’une partie des taxes sert entre autres à l’inauguration de nouvelles voies de communication ? Logique imparable s’il en est. Et sans grain de sable. Tout le reste n’est que du vent ! Les Marocains vomissent les redites. On comprend les raisons qui les poussent à zapper les ministres et leurs activités. Question : qui est à côté de la plaque ?