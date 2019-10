Recapitalisation de BMCE BOA: L'AMMC vise le prospectus de CDC Group

L’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) vient d’annoncer avoir visé en date du 14 octobre 2019 un prospectus relatif à l’augmentation du Capital de la BMCE Bank en numéraire réservé au Group britannique CDC plc.

L’augmentation du Capital qui a été autorisée par l’assemblée générale extraordinaire de BMCE Bank qui s’est tenue le 04 septembre 2019 et qui devrait se dérouler du 23 octobre 2019 au 25 octobre 2019 vise un montant de 1 930 239 900 DH pour un nombre de 10 723 555 titres à émettre.

Le Prix d’émission est de 180 DH dont 170DH de prime d’émission.

La souscription de CDC Group donnera lieu dès lors, à une augmentation du capital social en numéraire d’un montant de 107 235 550 DH et d’une prime d’émission de 1 823 004 350 DH.

À travers cette opération, BMCE Bank of Africa vise à favoriser le renforcement des fonds propres de la Banque pour s’aligner aux exigences en matière de réglementation bancaire et financière ; Financer le plan stratégique de développement sur la période 2019-2021 tout en accompagnant la stratégie de croissance du Groupe au Maroc et à l’International ; Et enfin financer les opérations courantes relatives à l’exercice de l’activité de BMCE Bank of Africa.

À la suite de cette prise de participation, un siège au sein du Conseil d’Administration de BMCE Bank Of Africa sera attribué à un administrateur désigné sur proposition de CDC Group plc.

Pour rappel, CDC Group plc est une institution britannique de financement et de développement, détenue à 100% par le Gouvernement britannique ayant vocation à investir en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud dans l’objectif de soutenir le développement économique et la création d’emplois.