Réchauffement climatique: La mission de la NOAA dévoyée par l’administration US

L’administration Trump, farouchement climato-sceptique, pourrait changer la mission de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), qui observe le réchauffement climatique. L’Agence américaine d’observation océanique et atmosphérique, organisme scientifique, a travaillé sur le réchauffement climatique et les changements qu’il induit, est l’un des plus importants au monde dans ce domaine. Grâce à sa constellation de satellites d’observation de la Terre, il collecte et analyse de nombreuses données scientifiques sur le climat. Un rôle qui pourrait être radicalement redéfini dans un futur proche, assure le New York Times.

Selon le journal américain, le contre-amiral Tim Gallaudet, chef intérimaire de l’agence, a présenté les missions actuelles et futures de la NOAA lors d’une réunion au Département du Commerce. Jusqu’ici, l’agence avait trois attributions principales qui consistent à « Comprendre et prévoir les changements climatiques, météorologiques, océaniques et côtiers », « Partager ses connaissances et informations avec les autres pays », et « Protéger et gérer les écosystèmes et les ressources côtières et marines ». Mais ses nouvelles missions, toujours au nombre de trois, consistent à « Observer, de comprendre et de prédire les conditions atmosphériques et océaniques », « Partager ses connaissances et ses informations avec les autres » et, enfin, « Protéger les vies et les biens, renforcer l’économie et soutenir la sécurité nationale ».

Ainsi, « climat », « changement climatique » et » protection des écosystèmes » ont donc totalement disparu de cette nouvelle feuille de route, au grand dam de nombreux scientifiques. Et pour cause, s’il est assez commun que les priorités d’une agence fédérale évoluent lors du mandat d’une nouvelle administration, il est en revanche beaucoup plus rare que ses missions fondamentales soient aussi radicalement modifiées.

« Il s’agit d’un changement choquant de la mission de l’une des principales agences scientifiques du pays », a souligné Andrew Rosenberg, directeur du Centre pour la science et la démocratie à l’Union of Concerned Scientists (UCS), un groupe indépendant de scientifiques et de citoyens. Selon ce scientifique, cadre supérieur de la NOAA, « c’est même une décision nuisible pour notre pays », d’autant que la recherche sur le climat protège déjà l’économie et la sécurité des citoyens américains.

« Plus les effets du changement climatique augmentent, plus il devient important de comprendre le changement climatique, ce que les travaux de la NOAA ont montré à maintes reprises », insiste-t-il dans une lettre publique, citant les prévisions des événements extrêmes, « qui s’intensifient dans un monde qui se réchauffe », comme les incendies de forêt et les ouragans de l’an dernier. « Au lieu de protéger et de préserver les écosystèmes, il s’agit de l’exploiter. C’est particulièrement offensant et court-termiste », déplore de son côté Kevin Trenberth, expert en climatologie au National Center for Atmospheric Research.

Selon les médias américains, il n’est pas encore clair qu’une telle évolution dans les objectifs de l’agence fédérale puisse se faire sans une intervention du Congrès. En effet, c’est lui qui définit la structure et la mission de l’agence, mais aussi qui vote son budget. Changer l’orientation de la NOAA nécessiterait donc, en principe, un long processus de redéfinition de règles.

Ce qui est sûr, c’est que le travail de la NOAA sur le changement climatique fait l’objet de vives attaques de législateurs républicains ces dernières années. Donald Trump lui-même ne cache pas son scepticisme vis-à-vis du réchauffement climatique. Le président américain a par exemple désigné Dcott Pruitt, climatosceptique notoire proche de l’industrie pétrolière, à la tête de l’Agence de protection de l’environnement. Plus récemment, c’est le sénateur Lamar Smith, républicain du Texas et président de la Commission des sciences, de l’espace et de la technologie de la Chambre des représentants, qui a accusé l’administration Obama et des chercheurs d’avoir manipulé le réchauffement climatique pour « poursuivre un agenda climatique suspect ».

Pour Kevin Trenbeth, aucun doute, cette tentative d’éliminer le climat de la mission de la NOAA s’inscrit dans la droite lignée des attaques du Congrès (dominé par les Républicain) contre l’agence.