Réchauffement climatique: Les chutes du Niagara gèlent

Les habitants du Canada et du Nord des Etats-Unis sont confrontés, en ce début d’hiver 2017-2018, à des températures entre -30° et -50°. Cette vague de froid a notamment pour effet de faire geler, en partie, le fameux site naturel des chutes du Niagara, qui se trouve à cheval sur les deux pays. Si les eaux du Niagara n’ont pas encore tout à fait gelé, les abords des chutes sont en grande partie prises par les glaces, comme on peut le voir sur de nombreuses vidéos et photographies diffusées ces derniers jours sur les réseaux sociaux.

Mais les conséquences de ces températures extrêmes se font également ressentir sur le monde animal et les associations de défense des requins alertent sur Facebook : les poissons supportent mal cette soudaine chute de température. Deux carcasses de requins renards ont été découvertes sur la côte du célèbre cap Cod, au nord-est de New York, dans le Massachusetts : ils ont apparemment été paralysés par un choc thermique et sont morts de froid.

Connu pour ses prises de position tranchées sur le réchauffement climatique, le président américain Donald Trump a récemment livré son analyse, sous la forme d’un tweet à l’humour grinçant : «Dans l’Est [du pays], cela pourrait être le plus FROID réveillon du Nouvel An jamais enregistré. Où est ce bon vieux réchauffement climatique quand on en a besoin ? Notre pays, et aucun autre, s’apprêtait à payer des MILLIERS DE MILLIARDS DE DOLLARS pour nous en protéger. Restez au chaud !»