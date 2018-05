Réconciliation kényane: R. Odinga fait amende honorable

Les deux anciens ennemis, le président Uhuru Kenyatta et le chef de file de l’opposition, Raïla Odinga, se sont retrouvés aux cérémonies du 1er-Mai organisées à Uhuru Park, dans le centre de Nairobi. R. Odinga a profité de la présence des officiels pour annoncer la fin de sa campagne de désobéissance civile. Le chef de la Nasa a notamment décidé de stopper le boycott des entreprises Safaricom, Bitco, Brookside Dairies et Hako industries. Des sociétés que l’opposition accusait d’avoir participé au trucage de la présidentielle d’août et d’être complices du pouvoir.

« J’avais fait ça parce que j’étais amer au vu des résultats du scrutin. Nous nous sommes mis d’accord, avec mon frère Uhuru Kenyatta, pour travailler ensemble en faveur du progrès de la nation », a déclaré Raïla Odinga. L’opposant a également annoncé que la Nasa et le parti au pouvoir, Jubilee, avaient un accord en faveur de la création d’emplois, la construction de logements, l’accès universel à la santé et à la sécurité alimentaire. Or, ce sont là les quatre piliers du programme qu’Uhuru Kenyatta avait annoncé pour son second mandat en décembre.

A l’occasion du 1er-Mai, Raïla Odinga a enfin demandé au gouvernement de trouver des solutions pour améliorer le niveau de vie des travailleurs. Or, durant la même cérémonie, le ministre du Travail a annoncé une augmentation de 5% du salaire minimum…