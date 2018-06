Réconciliation sud-soudanaise: Un accord signé, enfin, à Khartoum

Un accord de paix a été signé ce mercredi matin, le 27 juin, entre le président sud-soudanais Salva Kiir et son rival Riek Machar à Khartoum, où les hommes se rencontrent depuis lundi. Peu de détails encore ont filtré mais l’accord prévoirait la mise en place d’un cessez-le-feu dans les trois jours.

C’est le président Salva Kiir et Riek Machar, le leader du principal mouvement d’opposition, qui ont signé ledit accord. Sous la pression internationale, les deux hommes se sont rencontrés la semaine dernière à Addis-Abeba.

Selon le ministère des Affaires étrangères à Khartoum, l’accord prévoit d’abord un cessez-le-feu permanent qui devrait entrer en vigueur dans les prochaines 72 heures. Il s’accompagnera d’un désengagement militaire, de l’ouverture d’un couloir humanitaire et de la libération des prisonniers de guerre et de détenus politiques. Le texte mentionne le déploiement de troupes régionales pour superviser le cessez-le-feu. Enfin, l’accord veut un gouvernement de transition dans les trois mois et devra gérer le pays jusqu’aux élections prévues dans trois ans.

Mais côté politique, rien. Aucune décision n’a été prise au sujet du partage du pouvoir durant cette transition alors qu’il s’agit d’un point de contentieux entre le président Kiir et son rival Riek Machar.

C’est désormais aux délégations qui resteront à Khartoum de continuer les négociations. Cet accord suscite un peu d’espoir, mais la prudence reste néanmoins de mise. Cela n’est pas la première fois en effet que les deux belligérants signent un cessez-le-feu. Le dernier en date signé en décembre dernier avait fait long feu alors que l’encre n’avait pas encore séché.