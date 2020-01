Reconnaissance faciale: L’US Army veut vaincre la nuit…

Les militaires américains pourront bientôt distinguer et reconnaître le visage de leurs cibles dans l’obscurité et de très loin.

La chaleur du corps agirait en véritable révélateur.

Alors que l’utilisation de la reconnaissance faciale fait l’objet de polémiques en France avec la volonté du gouvernement de l’expérimenter sur les images de vidéosurveillance, du côté des militaires son utilisation est courante sur les théâtres d’opération.

L’armée US vient d’investir dans le développement d’une technologie de reconnaissance faciale qui fonctionnera de nuit et sur de longues distances.

Plutôt que d’exploiter des caméras classiques, ce sont des capteurs infrarouges qui vont être utilisés. De petite taille, en relevant les différences de température du visage, les capteurs permettront aux algorithmes de reconstituer et d’identifier l’individu.

Le procédé devra fonctionner aussi bien de jour comme de nuit et même au travers d’un pare-brise, ou du brouillard.

Encore plus impressionnant, ce système sera aussi capable d’identifier les individus jusqu’à une distance 500 mètres !

Ces exigences sont celles qui correspondent au cahier des charges du département de la défense US et les résultats déjà obtenus s’approchent de ces critères.

Cyan Systems, Inc. et Polaris Sensor Technologies y travaillent déjà.

Cette dernière développe une technologie qui affine les images infrarouges pour qu’elles soient plus détaillées. Elle détient également un brevet sur la reconnaissance faciale infrarouge.

Plus discrète sur ses activités, l’autre entreprise détient aussi un brevet sur l’affinage des détails des images relevées par les caméras thermiques.

Les travaux de recherche liés à la reconnaissance faciale sont chapeautés par la Defense Forensics and Biometrics Agency (DFBA).

Selon son directeur, la reconnaissance faciale permet aux militaires de décider plus rapidement et avec certitude s’il est nécessaire d’éliminer une cible.