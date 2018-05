Recyclage automobile au Maroc: Indra Automobile Recycling et Deloitte intéressés

Indra Automobile Recycling et Deloitte ont remporté l’appel d’offres publié en juillet 2017 par le ministère de l’Environnement en vue du développement d’une filière de gestion des véhicules en fin de vie sur son territoire. Il s’agira pour les deux partenaires : d’établir un diagnostic de la situation marocaine sur l’ensemble des 12 régions, concernant la situation des véhicules en fin de vie que ce soit 2 roues, utilitaires, poids lourds, automobiles, tracteurs, engins de chantiers (excepté le transport ferroviaire). Un recensement des acteurs permettra de mesurer toute la chaine de valeurs de la filière actuelle pour la reconstruire par étapes. La seconde mission consistera ensuite à établir en 3 mois un schéma directeur pour déterminer, en collaboration avec le gouvernement, l’organisation cible et construire des plans d’action, avec pour objectif majeur la création d’une filière légale, maîtrisant les gisements, les flux et les grands équilibres sociaux afin de transformer une filière invisible et illisible en une filière visible et lisible.

