Reddition des comptes: La roue tourne… comme les trafics

Coiffer au poteau les responsables qui font fi de leurs obligations n’est plus une vue de l’esprit dans le Royaume. C’est du moins ce que laisse croire les dernières informations en provenance de la Cour des comptes. En effet, le Procureur général du Roi près de cette instance a saisi son homologue de la Cour de cassation de trois affaires dont la nature des dépassements justifie un traitement au pénal. Les dossiers dans lesquels les responsables sont épinglés se rapportent à l’Agence nationale de l’assurance maladie (ANAM), la commune Tiki relevant de la préfecture Agadir Ida Outanane et le Centre d’immatriculation des véhicules de Tétouan.

Les faits incriminant les responsables de l’ANAM se rapportent à la certification et l’ordonnance de paiement de frais pouvant être fictifs lors de la période allant de 2014 à 2016, relatifs aux frais de logement et restauration fournis dans le cadre de sessions de formations et conférences au profit des agents et employés de l’ANAM. Quant à la commune Tiki, les faits révélés ont, eux, trait à la présentation d’une attestation d’assurance erronée dans le cadre d’un appel d’offres public. Tandis que pour le Centre d’immatriculation des véhicules à Tétouan, les griefs portent sur l’enregistrement et l’immatriculation de véhicules et de voitures présentés comme étant neufs et l’utilisation de données erronées lors de ces opérations, la modification de données relatives aux spécifications des voitures au moment d’enregistrer des opérations de transfert de propriété, outre la présence de preuves de piratage du logiciel utilisé par le Centre.

Ainsi, ces dossiers relèvent désormais de la compétence du Procureur général du Roi près la Cour de cassation pour prendre les mesures qu’il juge appropriées à leur sujet.

Dès lors, le droit doit être dit. Sans atermoiements, ni faux fuyants. Car il est plus que porteur que la notion même de reddition des comptes puisse trouver sa traduction dans la pratique de tous les jours pour éviter que le pays ne reproduise à l’infini la culture des combines, petites et grandes, qui enrichissent une poignée au détriment de l’intérêt général.

L’opinion suivra, à n’en point douter, l’évolution de ces dossiers qui ont déjà fait l’objet d’innombrables écrits et commentaires. La justice hérite là, sans le moindre doute, d’une lourde responsabilité. Car il s’agira de trancher dans le lard sans égard pour ceux qui ont trahi la confiance dont ils étaient investis. Cela contribuera à réduire le poids des frustrations ressenties par l’opinion nationale qui voit défiler les rapports… Sans suite.