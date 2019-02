Réforme de l’enseignement: Les politiques devraient donner leur langue au chat…

La loi-cadre sur le système d’éducation, en discussion au sein de la commission de l’enseignement, continue de diviser les composantes de la majorité, notamment en ce qui concerne les langues d’apprentissage.

Une commission de « consensus », dirigée par le président de la chambre des représentants, s’est réunie lundi matin pour essayer de rapprocher les points de vue des groupes parlementaires sur ce sujet. Pour le RNI, les choses sont entendues puisqu’il est pour l’adoption des langues étrangères dans l’enseignement des matières scientifiques et techniques. Il rejoint en cela la position du PAM qui, au départ, tant au sein du CSEFRS qu’au Parlement, a toujours défendu l’enseignement des matières scientifique en langues étrangères. Le PJD s’attèlera-t-il à rejoindre le convoi consensuel ? Nul besoin de rappeler que la formation islamiste a toujours défendu bec et ongle l‘enseignement en langue arabe, que ce soit au Parlement ou au sein du Conseil supérieur de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique (CSEFRS). Tout en prônant une ouverture sur les langues étrangères pour l’enseignement de quelques matières ou modules. Entre l’attitude butée du départ et celle plus conciliante qui se dégage au sein du PJD, tout semble prêt pour boucler un dossier qui n’a pas besoin de surenchères. A moins que les islamistes ne soient otages de leur bras idéologique qui milite, lui, pour l’enfermement des Marocains. Auquel cas, les politiques, en mal de consensus, seront dans l’obligation de donner leur langue au chat. Et d’attendre un arbitrage royal dont le verdict est connu d’avance. Triste représentation…