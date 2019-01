Réforme du système éducatif: Les annonces de S. Amzazi

La présentation du bilan d’étape de la réforme du système éducatif, lors de la 15è session du CSEFRS organisée ce lundi 14 janvier. L’enjeu pour le Conseil consiste à « prendre connaissance de l’ensemble des mesures prises, d’apprécier leur cohérence et leur conformité à la vision stratégique 2015-2030 », a rappelé Omar Azziman, président du CSEFRS.

Pour l’occasion, le ministre de tutelle Saaïd Amzazi est revenu aussi bien sur les réalisations que sur les principales perspectives que son département compte concrétiser, notamment à l’horizon 2025 dans le cadre du nouveau programme déployé par le ministère. Depuis 2015, une centaine de nouvelles écoles ont été ouvertes chaque année, selon le ministre de tutelle.

Afin d’accompagner la stratégie sur le plan des ressources humaines, 2019 a vu le recrutement de 70.000 enseignants. « C’est un rythme de recrutement sans précédent, que nous maintiendrons en 2019 », plaide le ministre de l’Education, qui confirme l’ouverture de 137 nouvelles écoles en 2019. S. Amzazi n’a pas pipé mot du bouillonnement qui prévaut, justement, parmi le personnel en charge de mettre en musique tout le programme de la réforme. Ce qui ne l’a pas empêché de donner lecture aux réalisations. Un effort particulier a été fourni en faveur du monde rural, notamment par la création d’écoles communautaires et d’internats, dont le nombre de bénéficiaires a augmenté de 20%. Quant au taux de scolarisation, il atteint 99% dans le primaire et 91% au collège. Le ministre reconnaît toutefois que des efforts restent à fournir dans le milieu rural, surtout en faveur de la scolarisation des petites filles.

Revenant sur le dispositif Tayssir qui mobilise cette année un budget de 2,170 Mrds de Dh, il a souligné que le but est d’élargir l’assiette des bénéficiaires en passant de 600.000 à plus de 2.100.000 bénéficiaires. Les collèges sont désormais intégrés (milieu urbain et rural), pour réduire le taux d’abandon scolaire. Lequel phénomène est passé, dans le primaire, de 2,9% il y a 4 ans, à 0,6% aujourd’hui. Avec des disparités entre le milieu urbain et rural, où l’abandon scolaire grimpe à 5%. L’objectif est de ramener ce taux (rural) dans le primaire à 1% en 2025, notamment grâce aux mesures d’appui scolaire. Quant au collège, ledit phénomène reste encore élevé même s’il est passé de 12 à 10,7% ces 4 dernières années. Le ministère compte beaucoup sur les mesures d’appui social, notamment la généralisation de Tayssir aux collèges, afin de ramener le taux d’abandon scolaire national à 3% en 2025.

En outre, pas moins de 70.000 élèves sont actuellement bénéficiaires des établissements d’éducation non formelle, dont une grande partie dans les écoles de la 2è chance. Destinées à lutter contre le décrochage scolaire, ces écoles ont permis la réintégration de 36% des élèves – aussi bien dans les filières conventionnelles que dans la formation professionnelle. Le ministère prévoit la création de 21 nouvelles écoles de la 2è chance à l’horizon 2021.

Du côté de l’enseignement préscolaire, on note l’ouverture de 4.000 nouvelles classes au titre de la rentrée 2018-2019 pour permettre l’inscription de 100.000 nouveaux élèves cette année. Le ministre confirme que 50.000 enfants supplémentaires ont été inscrits dans l’enseignement préscolaire dès novembre 2018. La prochaine rentrée scolaire visant l’inscription de 120.000 enfants. Rappelons qu’une enveloppe de 1,350 Mrd Dh a été allouée par le ministère au renforcement et à la généralisation du préscolaire, au titre de son budget 2019. Dès sa généralisation, le préscolaire deviendra obligatoire pour tous les enfants de 4-5 ans.

Le ministre a chiffré le nombre d’internats opérationnels à 916, dont 60% dans le monde rural. Précisant que 25 internats supplémentaires seront créés cette année, majoritairement en milieu rural.

En terme d’amélioration d’encadrement, moins de 1% des classes comportent 45 élèves et plus. «Dès 2021, nous nous engageons à ce qu’aucune classe ne comporte plus de 40 élèves», plaide S. Amzazi.

Le ministre a en outre confirmé la refonte des 14 filières du baccalauréat dont le nombre sera aussi revu à la baisse. L’objectif étant de «réduire l’inadéquation entre lycée et enseignement supérieur» assure-t-il. Parallèlement à la création de nouvelles filières professionnelles. Les cadres du ministère de l’Education travaillent actuellement sur un nouveau cadre d’orientation précoce. Globalement, le processus d’orientation débutera dès la 6è année du primaire, et se poursuivra tout au long du collège. L’objectif est de conférer une orientation adéquate lors du passage au lycée, tout en tenant compte bien sûr des préférences de l’élève.

La création de filières «sport-études» a été actée au lendemain de la signature, devant le Roi Mohammed VI, d’une série de conventions sur l’enseignement le 17 septembre 2018. Tanger et Casablanca serviront de laboratoire dès la prochaine rentrée scolaire.

En matière de renforcement des langues officielles dans les cursus scolaires, de nouvelles approches d’apprentissage ont été décidées par la tutelle. La langue française sera également renforcée et enseignée dès la première année du primaire. Les enseignants ne sont pas en reste, 1.000 d’entre eux bénéficieront de modules de renforcement en langue française, dans le cadre d’un partenariat avec l’Institut français. Une approche similaire sera adoptée pour la langue anglaise.

Le développement et la multiplication des filières du baccalauréat international est également à l’ordre du jour dans la stratégie du ministère. Actuellement, 1.363 établissements scolaires proposent ces filières internationales à un effectif de 85.000 élèves. Ces filières prodiguant généralement un cursus en langue française, le ministre a confirmé l’émergence prochaine de nouvelles filières du baccalauréat international.

En matière de formation professionnelle, les 350 établissements publics comptent 400.000 élèves. L’OFPPT met chaque année 194.000 nouveaux lauréats sur le marché de l’emploi. Les établissements de formation professionnelle connaitront aussi le renforcement des langues étrangères. Le ministère de tutelle prévoit notamment la création de centres de langues au sein même de ces établissements. Plus, en partenariat avec la CGEM, un centre de formation dédié au « middle management » est prévu. Le ministère prévoit d’ailleurs une série d’actions visant à renforcer les synergies avec le secteur privé via la création de nouveaux centres de formation en gestion déléguée, ainsi que la création de « centres de formation professionnelle de nouvelle génération, mieux intégrés dans un écosystème socioéconomique ». En matière de soutien, 26.000 jeunes en formation professionnelle bénéficient cette année d’une bourse d’étude. L’objectif du ministère étant de porter cet effectif à 100.000 à l’horizon 2025. En attendant la réforme globale…