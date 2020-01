Les travaux de construction d’un immeuble sis Rue El Maârri à Meknès ont été presque achevés contre un jugement définitif de la justice!

Dans ce dossier qui sent le soufre, Abdellah Bouanou , président de la Commune de Meknès et député du PJD, est montré du doigt du fait qu’il a contourné les textes en évitant de saisir l’autorité gubernatoriale par un arrêté municipal. Et c’est là que le bât blesse.

Les citoyens qui ont eu gain de cause grâce leurs recours à la justice ne savent plus à quel saint se vouer.

L’autorité locale n’est pas intervenue pour arrêter les travaux et démolir cet immeuble à cause de l’absence d’un arrêté municipal.

A. Bouanou qui s’active sous la couverture du chef du département de l’urbanisme de la Commune n’en a cure.

Prenant les vessies pour des lanternes, il considère que le courrier notifié au promoteur de l’immeuble est un arrêté municipal! Alors qu’il s’agit d’une lettre qui n’a aucunement la valeur juridique d’un arrêté municipal.

Tout ce micmac sent le roussi… Dossier à suivre.