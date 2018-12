Registre Social Unique: Ce que dit l’exposé en Conseil de gouvernement

On sait un peu plus sur le fameux projet de registre sociale unique, en cours d’élaboration par l’Exécutif, et qui devrait justifier l’approche adoptée par le gouvernement pour la restructuration globale des politiques et des programmes nationaux en matière de protection sociale. Et c’est à travers un exposé lors du Conseil de gouvernement fait jeudi par le ministre délégué auprès du ministre de l’Intérieur, Noureddine Boustayeb, qu’on arrive à en voir les contours. Selon le ministre, les objectifs stratégiques de ce chantier consistent à adopter un système national transparent basé sur une vision intégrée entre les différents systèmes de protection et de soutien sociaux, en vue d’enregistrer les familles remplissant les critères d’éligibilité, ainsi qu’à assurer une programmation et une planification plus efficientes en matière de politiques sociales. Dans son exposé devant le Conseil sur le Registre Social Unique (RSU), N. Boutayeb a noté que parmi ces objectifs stratégiques figurent aussi la mise en place d’une plateforme digitale unifiée et intégrée pour l’enregistrement des données relatives aux bénéficiaires potentiels du soutien, afin de disposer d’informations fiables, actualisées et de qualité, la mise à disposition d’outils et moyens pratiques pour l’exploitation et le traitement des données, l’élaboration des rapports et la lutte contre la fraude. Et d’ajouter que la mise en œuvre de ce chantier repose sur un Registre social unique qui constituera la seule plateforme d’accès à l’ensemble des programmes sociaux, et permettra d’évaluer l’éligibilité à ces programmes à travers des critères objectifs et précis et un système de notation basé sur les données socio-économiques disponibles et utilisant les nouvelles technologies. Il s’agit aussi d’un registre national des habitants permettant de conserver les données personnelles, en adoptant un identifiant digital civil et social conféré à tous les habitant sur l’ensemble du territoire national ainsi qu’aux étrangers résidant au Maroc, outre la création de l’Agence nationale des registres en tant qu’établissement public chargé de la gestion du registre social et du registre national des habitants, a expliqué le ministre. La réussite de ce chantier requiert l’élaboration d’un cadre juridique et réglementaire dédié au registre social, au registre national et à l’Agence nationale des registres, la définition d’un cadre institutionnel régissant le travail de l’agence et la fixation de la vision et des valeurs à adopter, a-t-il insisté. N. Boutayeb a également prôné la mise en place d’une plateforme digitale et de systèmes informatiques pour la gestion du registre national et du RSU, l’accompagnement de la transformation stratégique à travers la l’instauration de mécanismes pour les relations publiques, la communication et la sensibilisation, ainsi que le recrutement et la formation des ressources devant exercer au sein du système. Il a ensuite rappelé que le « Registre Social Unique », en cours d’élaboration par le gouvernement, vise à optimiser le ciblage des personnes et des familles éligibles aux programmes sociaux et à renforcer, ce faisant, l’impact social de ces programmes. Le chantier de restructuration globale des politiques et des programmes nationaux en matière de protection sociale s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des Royales Instructions contenues dans le discours du 19-ème anniversaire de la fête du Trône, dans lequel SM le Roi a souligné que « la nouvelle initiative du Registre Social Unique est un début prometteur, susceptible d’induire un accroissement progressif du rendement des programmes sociaux, à court et à moyen terme ». Le Conseil de gouvernement a décidé de consacrer une réunion à l’examen de ce projet.

