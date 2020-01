Règlement du dossier saharien: L’ONU seule habilitée à traiter la question, rappelle Y. Amrani

Lors de sa première sortie médiatique en Afrique du Sud, l’ambassadeur du Maroc à Pretoria, Youssef Amrani, a déclaré, au sujet du Sahara marocain, que l’ONU restait le seul et unique cadre pour résoudre ce conflit.

Dans une interview à la chaîne publique sud-africaine SABC, Youssef Amrani a par ailleurs appelé l’Afrique du Sud à coopérer avec le royaume pour relever les défis du continent.

Après avoir donné un aperçu historique sur les provinces sahariennes, le diplomate marocain a balayé d’un revers de main des allégations fallacieuses entourant ce dossier.

«La question du Sahara, a-t-il rappelé, est un conflit régional traité par l’ONU et les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité ne laissent aucune place aux interprétations personnelles ou aux influences idéologiques».

Selon lui, «les objectifs sont clairs, les paramètres sont définis et les moyens sont mis à disposition».

Et d’ajouter que l’ONU, «après avoir reconnu l’inapplicabilité de l’option référendaire, a appelé, depuis 2004, les parties à œuvrer dans le sens d’une solution politique fondée sur le réalisme, la praticabilité, la durabilité et le compromis».

Ces nouveaux paradigmes, a-t-il précisé, sont «en parfaite harmonie avec l’Initiative d’autonomie présentée par le Maroc et dont le caractère sérieux et crédible a été reconnu aussi bien par le Conseil de sécurité de l’ONU que par la communauté internationale».

À propos des relations bilatérales, l’ambassade du Maroc a estimé que le Maroc et l’Afrique du Sud, en tant qu’acteurs majeurs du continent, «sont appelés à travailler ensemble pour relever les défis posés au continent et bâtir une Afrique meilleure ».