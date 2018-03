Régularisation des migrants: Des procédures plus souples adoptées

Dans le cadre de la deuxième opération de régularisation des étrangers en situation administrative irrégulière, la Commission nationale de suivi et de recours, présidée par Driss El Yazami, président du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), a tenu sa deuxième réunion le 27 mars 2018 au siège du CNDH.

Cette réunion a eu lieu en présence des représentants des ministères de l’Intérieur, des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, des Marocains résidant à l’étranger et des Affaires de la migration, de la Santé, du ministère d’État aux droits de l’Homme et de 9 membres de la Commission représentant la société civile, dont des associations de migrants.

Pour rappel, la Commission nationale de suivi et de recours a pour mission de statuer, sur la base des orientations du Roi, sur les demandes non satisfaites au niveau des commissions préfectorales et provinciales de régularisation.

A cet égard, 28.400 dossiers de régularisation représentant 113 nationalités ont été déposés entre le 15 décembre 2016 et le 31 décembre 2017, date de la clôture de l’opération, au niveau de 83 préfectures et provinces.

« Par ailleurs, dans le cadre de la philosophie pleinement humaniste de cette opération de régularisation et suite aux concertations entre le CNDH et les partenaires concernés, il a été décidé d’assouplir les critères d’éligibilité pour élargir le contingent des étrangers bénéficiaires de la régularisation », informe le CNDH.

Ainsi, et outre les personnes régularisées au niveau des commissions préfectorales et provinciales, les catégories suivantes d’étrangers vont bénéficier de l’opération de régularisation exceptionnelle, à savoir :

Les femmes et leurs enfants, indépendamment des critères initiaux de la circulaire;

Les mineur-e-s non accompagné-e-s;

Les étrangers pouvant justifier d’une activité professionnelle, mais démunis de contrat de travail;

Les étrangers conjoints de ressortissant-e-s marocain-e-s ou d’étrangers en situation administrative régulière, sans critère de durée de mariage;

Les étrangers n’ayant pas pu prouver 5 ans de résidence au Maroc, mais qui disposent d’un niveau d’instruction équivalent au collège.

Il est à rappeler que la première opération exceptionnelle de régularisation du séjour des étrangers réalisée en 2014 avait permis de donner une issue favorable aux demandes de 23.096 personnes. Les décisions de la Commission de recours de ce mardi 27 mars 2018 devraient permettre d’atteindre des taux similaires de satisfaction.

En fin de réunion, le président de la Commission a souligné le caractère pionnier de cette opération de régularisation, lancée à l’initiative de Sa Majesté le Roi, qui a été notamment marquée par la présence de la société civile dans les commissions provinciales et la Commission de recours. Il a aussi salué l’implication et l’esprit de dialogue de tous les membres de la Commission, dont le mandat est arrivé à terme.

Droit à l’hébergement :

Par ailleurs, le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) organise le 29 mars 2018 à Rabat, un atelier de réflexion sur le thème « Hébergement et logement des étrangers : Etat des lieux, défis et perspectives ».

Le droit à un logement décent est garanti par la Constitution et l’ensemble des conventions internationales ratifiées par le Maroc, et l’accès aux droits des plus vulnérables participe de l’amélioration des droits de toutes et tous.

Ces principes fondamentaux, issus des engagements internationaux du Royaume, constituent également l’un des socles fondateurs des politiques menées en matière d’immigration et d’asile. En outre, le rapport du CNDH appelant à la mise en œuvre d’une politique d’asile et d’immigration radicalement nouvelle a participé de cette nouvelle orientation en la matière.

Cet atelier constituera une occasion de procéder à un état des lieux des dispositifs de droit commun en matière de logement/hébergement, des expériences et projets menés en matière d’accueil des personnes vulnérables, en particulier les étrangers. Les échanges devront également permettre d’identifier les initiatives à poursuivre et les défis à relever, et de formuler des propositions d’actions à mener pour favoriser le droit au logement des étrangers.

Ce séminaire réunira les acteurs impliqués dans le domaine du logement, de l’hébergement temporaire, et de la migration (départements, institutions étatiques, acteurs de la société civile, personnes ressources) en vue de leur permettre de procéder à des échanges d’expériences, de réflexions et de bonnes pratiques.

Les travaux de cet atelier se déclineront en sessions sur les thématiques suivantes : ‘Politiques et dispositifs publics en matière de droit au logement et dispositions sectorielles dans le cadre de la stratégie nationale d’immigration et d’asile’ ; ‘Logement/ hébergement : cadre de référence international et partage d’expériences’ ; ‘De l’assistance humanitaire à l’inclusion dans les dispositifs de droit commun : défis et enjeux à la lumière des impératifs de protection des droits fondamentaux’.