Rejet massif du 5e mandat de Bouteflika: Marches et doutes s’accumulent…

Des appels lancés sur les réseaux sociaux poussent les Algériens à manifester ce vendredi dans plusieurs grandes villes d’Algérie. Ce mouvement mené par les jeunes a été rejoint ces derniers jours par quasiment tous les partis d’opposition, qui dénoncent comme les manifestants la candidature d’Abdelaziz Bouteflika pour un cinq mandat à la tête du pays.

Les jeunes Algériens aspirent à faire entendre dans toutes les grandes villes du pays, les mêmes slogans appelant à un renouveau à la tête du pays. Les manifestants souhaitent le départ d’Abdelaziz Bouteflika et la fin d’un système qu’ils jugent corrompu, autoritaire et incapable de relancer l’économie.

Depuis la semaine dernière, presque tous les partis d’opposition ont rejoint le mouvement. Les étudiants se sont également mobilisés cette semaine, tout comme les journalistes qui dénoncent la censure. Une centaine d’entre eux, arrêtés hier par la police, ont été relâchés.

Devant cette forte pression de la rue, le système algérien a tenté de faire passer des messages ces derniers jours : le Premier ministre qui a annoncé que le chef de l’Etat déposerait bien sa candidature dimanche, date limite pour le faire, insiste pour ne pas transformer l’Algérie en Syrie-bis. «Les citoyens ont offert des roses aux policiers, c’est beau, mais je rappelle qu’en Syrie, ça a commencé aussi avec les roses», a martelé Ouyahia en guise d’avertissement. Un parallèle qui a suscité de vives protestations parmi les députés de l’opposition. Le chef d’état-major a de son côté dénoncé des appels à manifester qui poussent les Algériens vers l’inconnu. Tout cela ne semble pas avoir d’emprise sur les manifestants qui s’activent sans leader, à l’instar des mouvements de protestation qui ont cours dans plusieurs pays, et ne fait que traduire l’embarras dans lequel se trouve le système. En proie à la panique, il a fait appel aux « Bérets noirs » pour venir prêter main forte aux forces de police déployées dans la capitale algérienne.

Force est de souligner qu’en prévision de cet élan du vendredi, huit ONG algériennes ont appelé les acteurs politiques à se rassembler autour d’un consensus «pour sortir le pays de l’impasse», selon un communiqué publié sur le compte Facebook de la Ligue algérienne de la défense des droits de l’Homme (LDDH). Amnesty international a, de son côté, appelé les forces de l’ordre à la «retenue» lors de cette manifestation. «Nous considérons que les élections présidentielles prévues pour le 18 avril 2019 ne peuvent constituer une solution à la crise, bien au contraire, leur maintien dans un tel climat serait un danger pour le pays», affirment ces ONG dans leur communiqué. «Il est désormais nécessaire d’amorcer un véritable processus de changement démocratique, pacifique, concerté et inclusif, garantissant le respect des libertés individuelles et collectives», soutiennent-elles.

Tout en appelant les Algériens à observer une attitude pacifique lors des manifestions prévues aujourd’hui, et les autorités à ne pas recourir à la répression des manifestants, ces organisations non gouvernementales annoncent dans leur communiqué une initiative politique pour sortir le pays de l’ornière. «À cet effet, nous lançons une initiative de concertation avec l’ensemble des acteurs, citoyen(ne)s organisé(e)s, de la société civile et de la classe politique en vue de construire un large consensus pour sortir notre pays de l’impasse et le mettre sur les rails de la nouvelle ère».

Cet appel a été signé par la LADDH, RAJ, Djazaïrouna, Tharwa Nfatma Nsoumer, la FARD, la LADH, SOS Disparus et l’AFEPEC.

Des milliers d’opposants à la candidature de Bouteflika ont manifesté vendredi 22 février dans plusieurs villes d’Algérie, dont la capitale Alger. Dimanche, des manifestants ont également défilé à Paris et dans la capitale algérienne. Durant cette semaine, c’était le tour aux avocats, aux étudiants et aux journalistes d’apporter leurs voix au mouvement de refus du 5ème mandat du Président algérien.

Abdelaziz Bouteflika, 82 ans et victime d’un AVC en 2013, au pouvoir depuis 1999, a annoncé le 10 février qu’il se présentera pour un 5ème mandat en Algérie.