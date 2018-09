Relance de l’INDH : Une 3è phase à 18 Mrds de Dh

Une cérémonie consacrée à l’INDH a été présidée par le Roi mercredi 19 septembre au palais royal de Rabat, pour la relance de ce qu’il est convenu d’appeler « chantier du règne ». Après avoir établi le bilan des deux premières phases de l’Initiative, la phase 3 2019/2023 a ainsi été dévoilée sous le signe de la « consolidation des valeurs de justice sociale et de dignité ».

Avec un coût global des projets de 18 Mrds de Dh dont 4 pour l’infrastructure, 4 pour les personnes en situation de précarité, 4 pour l’amélioration des revenus et l’intégration économique des jeunes, et 6 milliards pour le soutien au développement humain des générations futures. Il y a lieu de noter que 60% de ces enveloppes seront financées par le budget de l’Etat, 30% par le ministère de l’Intérieur à travers la Direction générale des collectivités locales et 10% par la coopération internationale.

Abdelouafi Laftit, ministre de l’Intérieur, a annoncé au cours de cette cérémonie, quatre programmes qui ciblent divers domaines d’intervention. Le premier a trait au rattrapage des besoins au niveau des infrastructures, les services fondamentaux dans les zones territoriales les moins équipées: santé, électrification rurale, eau potable, enseignement, routes rurales…Le deuxième cible, lui, l’accompagnement des personnes en situation précaire via un soutien aux personnes à besoins spécifiques, aux malades, aux personnes âgées, aux couches déshéritées; l’appui à la réintégration socio-économique au profit des mendiants, des sans-abris, des personnes sans ressources, des femmes en situation précaire, des anciens détenus et des toxicomanes. Et la protection des enfants abandonnés, des enfants sans abris et des jeunes sans domicile. Le troisième concerne l’amélioration du revenu et insertion économique des jeunes (fournir des revenus et créer des opportunités de travail pour les jeunes). Quant au dernier programme, il tend vers le soutien au développement humain des générations futures à travers le renforcement du système de santé mère-enfant; améliorer la qualité de la nutrition infantile, diminuer le taux de l’échec scolaire grâce à la généralisation de l’enseignement préscolaire la lutte contre l’abandon scolaire…

Le ministre de l’Intérieur a ajouté que la phase 3 se caractérise par 6 axes qui visent notamment la réorientation des programmes en s’appuyant sur l’investissement dans l’aspect immatériel du développement humain, l’efficacité des partenaires, encadrés dans des réseaux d’associations pionnières, la continuité garantie des investissements, la durabilité des projets et l’efficacité du système de gestion.

Les deux précédentes phases de l’INDH, de 2005 à 2018, avaient mobilisé une enveloppe globale de 43 Mrds DH dont 28 financés par l’INDH.

Selon A. Laftit, ces projets ont permis de réduire le déficit socio-économique via la lutte contre la pauvreté en milieu rural. La première phase 2005-2011 comprenait 43 collectivités territoriales. Ce nombre est passé à 702 collectivités territoriales dans la seconde phase. Outre la lutte contre l’exclusion sociale en milieu urbain. 264 quartiers dans la première phase puis 532 dans la deuxième phase ou encore la lutte contre la précarité. Cela sans oublier les programmes de réhabilitation territoriale des zones isolées et difficiles d’accès, lancés par le Roi en 2011 et qui ont ciblé 3.300 douars et 22 provinces.

De 2005 à 2017, l’INDH a permis de réaliser 43.000 projets et activités ayant un impact sur la santé, la scolarisation, l’insertion sociale des jeunes, l’intégration économique et l’accompagnement de personnes en situation précaire.

La cérémonie a été marquée par la signature d’une convention cadre relative à l’appui, à la scolarisation et à la lutte contre la déperdition scolaire, chez les enfants issus des familles pauvres en milieu rural.

Cette convention, signée par A. Laftit et Saïd Amzazi, ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, vise notamment à appuyer l’enseignement préscolaire, à renforcer les services d’internat, de restauration et de transport scolaire et à promouvoir les activités parascolaires.