Rencontres Africa 2018: L’ASMEX prépare ses troupes

L’Association Marocaine des Exportateurs en collaboration avec la société Classe Exportation, a organisé ce mercredi 11 juillet au siège de l’association une rencontre de présentation de l’événement «Les Rencontres Afrique» qui se tiendra les 24 et 25 septembre 2018 à Paris .

L’objectif étant de sensibiliser les immigrants marocains sur l’importance de cette représentation afin d’appréhender les marchés européens et africains. La participation des taux marocains pour mais repérer les opportunités d’expansion et de croissance avec les investisseurs, les acteurs du commerce extérieur et les cadeaux présente.

Pour le président de l’ASMEX, Hassan Sentissi El Idrissi, «la participation de l’exportateur marocain à cet événement d’envergure est stratégique pour l’ASMEX dans sa qualité de facilitateur de l’exportation marocain. La stratégie d’ouverture que l’orientation africaine menée par le royaume commence à porter ses fruits. Notre mission est d’améliorer le développement d’une compétition exportable sur la scène continentale et internationale ».

Un grand rendez-vous d’affaires, «Les Rencontres Afrique». L’orientation de cette édition est le business par excellence en proposant aux participants une prise de rendez-vous directement via une plateforme de matching. L’autre moment de la programmation est l’organisation des rencontres sectorielles axées sur cette année sur l’agroalimentaire, la santé et le BTP / Infrastructures.