«RENCONTRES AFRICA»: Société Générale en partenaire de choix

L’évènement « Rencontres Africa » qui s’est déroulé au Palais des Congrès de Skhirat les 21 et 22 octobre 2019 a trouvé comme partenaire bancaire de référence la Société Générale Maroc.

Organisée par Classe Export, cette manifestation se positionne comme un événement unique et incontournable visant à favoriser et développer les relations entre les entreprises françaises, marocaines et africaines.

Plus de 1300 entreprises ont été présentes, dont 900 entreprises marocaines, 210 entreprises françaises et 180 entreprises africaines (hors Maroc) pour nouer des relations en vue de développer leurs affaires et leurs projets.

Les journées « Rencontres Africa » se sont appuyées en effet sur un programme riche et concret, destiné à favoriser le business grâce à des rendez-vous d’affaires « B to B » sur-mesure, programmés en amont de l’événement, en fonction de critères de recherche personnalisés, gérés par une application networking.

Des conférences et ateliers de travail sur les secteurs porteurs et autour des enjeux clés du développement de l’Afrique ont été également au menu en présence de personnalités du monde économique et politique.

Les secteurs à l’honneur ont été notamment l’agro-industrie, la ville durable, les énergies renouvelables, le numérique, la santé, le financement, la formation…

À l’occasion de cet événement, Société Générale Maroc a également choisi d’animer une conférence dédiée sur le thème : « SOCIETE GENERALE, un leader bancaire en Afrique ». En tant que Master partenaire des journées « Rencontre Africa », Société Générale réaffirme son rôle d’acteur financier engagé auprès des entreprises, souhaitant leur offrir l’expertise et le savoir-faire d’une grande banque internationale, présente en France, au Maroc et plus globalement sur le continent africain (présence dans 19 pays en Afrique, avec des positions de référence).