Rentrée scolaire : Des sit-in contre Hakkaoui…

La rentrée scolaire 2018-2019 se passe mal pour les enfants et adultes en situation de handicap mental, de même que les associations œuvrant dans le domaine et les professionnels travaillant auprès d’eux. Nombre de centres spécialisés et classes intégrées gérés par les associations n’ont pas encore ouvert leurs portes ni accueilli leurs usagers faute de difficultés financières graves.

Cette situation est imputable à la mauvaise gestion et du non-paiement, dans les délais, par le ministère de la Famille, de la Solidarité, de l‘Egalité et du Développement, partiellement ou totalement, de la subvention d’appui à la scolarité des années 2016, 2017 et 2018.

Depuis le mois de mai 2017, l’UNAHM a communiqué avec les associations pour agir et essayer de trouver des solutions ensemble à cette déplorable situation. L’UNAHM a aussi alerté les responsables et l’opinion publique par le bais des médias sur les conséquences et les dommages collatéraux qui allaient survenir à cette rentrée si les responsables ne faisaient rien par rapport à ce dossier.

Une réunion a même été tenu avec Mme Bassima Hakkaoui en tant que ministre responsable du dossier du handicap, et ses collaborateurs le 11 juillet dernier. Durant cette rencontre, l’UNAHM a pu exposer les différents problèmes liés au dossier de la subvention d’appui à la scolarité des personnes en situation de handicap, et a fait part de toutes leurs doléances urgentes quant à l’application des droits des personnes en situation de handicap. Mais à l’issue de cette réunion, la ministre n’a pas donné de réponses, et aucune solution n’a été apportée à ces problèmes.

Cela n’a pas empêché l’UNAHM de revenir à la charge en remettant a remis au chef du gouvernement (ainsi qu’à d’autres responsables) un mémorandum regroupant un ensemble de doléances et de requêtes. Démarches sans écho…

C’est pour cela que l’UNAHM, l’Union Nationale des Associations Œuvrant dans de domaine du Handicap Mental au Maroc a décidé d’organiser une série de sit-in les 19 et 26 septembre de 11h à 13h devant le parlement à Rabat.