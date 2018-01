Répondant à la «claque du siècle» de D. Trump: Mahmoud Abbas enterre Oslo, tué par Israël

« La claque du siècle », c’est ainsi que le président de l’Autorité palestinienne a qualifié l’offre de paix de Donald Trump. Plus d’un mois après la décision américaine de reconnaitre Jérusalem comme la capitale d’Israël, Mahmoud Abbas s’est exprimé dimanche 14 janvier, lors de la réunion d’ouverture du Conseil central de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP). Une réunion qui doit définir la stratégie des Palestiniens vis-à-vis de l’administration américaine. Même en l’absence du Hamas et du Djihad islamique qui, pour des raisons évidentes de sécurité, n’ont pu faire le déplacement à Ramallah. Le président de l’Autorité palestinienne s’est montré particulièrement offensif à l’égard des Etats-Unis.

Avec Jérusalem en arrière-plan, Mahmoud Abbas entame un long discours (plus de deux heures où l’improvisation était au rendez-vous) dans lequel il n’a pas de mots assez durs à l’égard de l’administration américaine qui a décidé unilatéralement de consacrer Al-Qods capitale d’Israël. Les Etats-Unis ne pourront plus jouer leur rôle historique de médiateur dans le cadre d’un processus de paix, martèle le président de l’Autorité palestinienne. « Maintenant nous disons à Trump : « Non, nous n’accepterons pas ce plan ». L’affaire du siècle s’est transformée en claque du siècle, mais nous pouvons donner une claque en retour. »

L’affaire du siècle est une référence au « deal du siècle » que Donald Trump souhaitait conclure entre les Israéliens et les Palestiniens pour mettre un terme au conflit qui envenime la région depuis 70 ans..

Mahmoud Abbas a également dénoncé les accords d’Oslo signés en 1993 entre l’OLP et Israël. Un processus qui a mis en place l’Autorité palestinienne et avait soulevé beaucoup d’espoirs, mais qui est désormais mort et enterré selon lui :

« Je dis qu’il n’y a plus d’Oslo, Israël a mis fin aux accords d’Oslo et nous devons prendre une décision à propos d’Oslo. Certains disent que ces accords sont une trahison, mais l’un de ses avantages était qu’Israël a reconnu l’existence du peuple palestinien alors qu’il s’y refusait. Et après cette reconnaissance mutuelle, Israël a reconnu l’OLP comme l’unique représentant légitime du peuple palestinien. Mais la situation a changé. Nous sommes une autorité sans pouvoir qui gère une occupation à moindre frais pour Israël et nous ne l’accepterons pas. »

Le président de l’Autorité palestinienne a indiqué que de futures négociations de paix se dérouleraient uniquement dans le cadre d’une large médiation internationale, tout en réaffirmant qu’un Etat palestinien ne pourrait être créé que dans les frontières de 1967, avec Jérusalem-Est pour capitale. Le chef de l’Autorité palestinienne qui a fait état des pressions exercées sur lui, « une terreur de tous les temps », n’a pas hésité à évoquer, sans plus de détails, le plan alternatif que Riyad lui aurait communiqué avec Abou Dis comme capitale du futur Etat palestinien. Partisan de la lutte pacifique, symbole du courage du peuple palestinien dans sa lutte légitime pour le recouvrement de ses droits, il a toutefois critiqué les autres organisations palestiniennes qui ne jurent que par la lutte armée. « Que ceux qui disposent des armes fassent ce que bon leur semble », a-t-il laissé entendre. Si un hommage appuyé a été fait à l’endroit des martyrs palestiniens et des prisonniers, enfants, femmes et hommes croupissant dans les geôles israéliens, force est de souligner que M. Abbas n’a pas pipé mot de l’attentat qui a couté la vie, le jour même, à un leader du Hamas dans le sud du Liban. Un attentat à la voiture piégée dans la ville libanaise de Saïda (Sud) a grièvement blessé Mohammed Hamdane, un responsable du mouvement palestinien Hamas. Le mouvement islamiste a accusé les sionistes d’en être à l’origine.