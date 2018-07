Résidences Louise : Tout avance, selon Thomas & Piron

Depuis ce 5 juillet 2018, les gros œuvres sont achevés sur la première tranche du chantier des Résidences Louise situé au cœur du nouveau quartier Casa Anfa. Cette première phase du projet immobilier réalisée par le promoteur européen Thomas & Piron et certifiée par l’agence d’architecture Mohamed Kabbaj compte 6 immeubles et 111 appartements. Ce projet, érigé au cœur du quartier résidentiel de la nouvelle zone Casa Anfa, s’étale sur 10.000 m2. Construit en deux phases , ce dernier comprend 12 immeubles entre R+7 et R+15. Les Résidences jouissent d’une diversité architecturale, en proposant plus de 60 modules d’appartements dont les superficies varient de 57 à 426 m2. Cette première étape marque le bon avancement du projet et sera suivie très prochainement par l’inauguration d’un appartement témoin, qui permettra aux acquéreurs de se projeter dans l’univers de la résidence Louise, en plus du showroom déjà disponible.

