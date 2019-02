Ressources biologiques marines: Un riche potentiel à préserver

La grande majorité des ressources marines, notamment biologiques a été recensée dans l’Etude Nationale sur la Biodiversité. Il ressort que les ressources biologiques marines, se montrent, très riches et diversifiées (7825 espèces, dont 7136 formes animales et 689 espèces végétales), et il y a lieu de penser que ce nombre devrait être bien plus important dans la mesure où les côtes marocaines constituent un carrefour où se mélangent des eaux d’origines différentes (méditerranéenne, atlantique, Upwelling…etc.) véhiculant des algues, des larves d’espèces benthiques ou pélagiques et des adultes liés à ces masses d’eaux. A cela s’ajoute le fait que les côtes marocaines, malgré le grand nombre de campagnes scientifiques dont elles étaient sujettes, bon nombre de groupes systématiques n’ont jamais été étudiés ou n’ont fait l’objet que d’études peu nombreuses et très limitées dans le temps et dans l’espace. La composition de la faune marine du Maroc montre une structure très comparable à celle de la faune mondiale et méditerranéenne, avec la prédominance des trois mêmes groupes zoologiques (Arthropodes, mollusques et vertébrés) qui comptent, ensemble, 65.85% du total de toutes les espèces recensées jusqu’à présent au Maroc; pourcentage très proche de celui calculé à l’échelle planétaire. Cette structure se distingue par la grande diversité des arthropodes, surtout les crustacés, avec 1925 espèces, soit 27,16% du total des espèces. Ils sont suivis des mollusques, en particulier gastéropodes et lamellibranches (1596 espèces, 22,54%) puis des vertébrés, surtout les poissons (1145 espèces, 16,17%). Ces trois taxa constituent à eux seuls plus de 60% de l’ensemble de la faune marine des deux façades atlantique et méditerranéenne. Le reste, est essentiellement partagé entre les protozoaires (551 espèces, 7.17%), les coelentérés (438 espèces, 6,14%), les lophophoriens (399 espèces, 5.63%), les annélides, surtout polychètes (351 espèces, 4.95%) et les spongiaires (303 espèces, 4.32%). Quant aux végétaux marins, comptant près de 670 espèces au total, ils sont essentiellement dominés par les algues Rhodophycées (303 espèces), puis Phæophycées (99 taxa), puis Chlorophycées (87 espèces) et, enfin, les Cyanophycées (12 formes différentes). Quant aux phanérogames marines, celles-ci ne comptent que 4 espèces dont, une probablement éteinte de nos côtes. Outre ces macrophytes benthiques, les côtes marocaines abritent quelques 200 espèces d’algues phytoplanctoniques recensées, principalement sur la façade atlantique. S’agissant des ressources halieutiques, les côtes marocaines recèlent une richesse importante en espèces d’intérêt économique et écologique. Cette ressource halieutique peuplant les eaux marocaines est diversifiée et se répartit en quatre grandes catégories : Primo, les ressources pélagiques se composent, principalement, de sardines, maquereaux, anchois, chinchards et thonidés. Ces ressources à forts déplacements et instables, connaissent des fluctuations plus ou moins importantes au niveau de leur abondance et de leur répartition. La zone sud du Maroc a connu, au cours de ces dernières années, des variations au niveau de leur abondance et de leur composition par espèce. Secundo, les ressources démersales ou de fonds se caractérisent par la diversification des espèces, des engins et moyens utilisés pour leur exploitation. Les principales pêcheries sont la pêcherie céphalopodière au sud, la pêcherie du merlu/crevettes au Nord entre Tan-Tan et Tanger et la pêcherie méditerranéenne. Enfin les ressources littorales sont composées des algues marines (489 espèces benthiques), de corail et de coquillages.

