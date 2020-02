Retrait partiel des forces US d’Irak: Les bases kurdes et d’Ain Al Assad maintenues…

Le retrait des troupes américaines de 15 bases situées sur le territoire irakien a démarré, affirme la chaine de télé «Al-Arabiya». Qui nuance que les soldats US stationnés dans les bases kurdes,à Erbil et, et ceux déployés à Ain Al-Asad resteraient sur place.

Suite à la décision du parlement irakien qui réclamait le départ de toutes les forces étrangères du pays, les militaires américains ont entamé leur retrait de 15 bases en Irak, a annoncé lundi 10 février la chaîne d’obédience saoudienne Al-Arabiya.

Pour l’heure, aucun commentaire officiel à ce sujet n’a été fait ni par Washington ni par Bagdad.

La chaîne affirme cependant que les militaires n’envisagent pas de quitter les bases se trouvant à Erbil, dans le Kurdistan irakien, ni à abandonner la plus grande base US dans la région, celle d’Ain Al-Asad qui a été ciblée par une salve de missiles iraniens en représailles à l’assassinat du général iranien Qassem Soleimani.

La même source ajoute que la France, l’Allemagne et l’Australie ont envoyé au gouvernement irakien des demandes de retrait de leurs troupes du pays.

Auparavant, les États-Unis avaient fait part de leur déception face à la décision des députés irakiens qui avaient sommé le gouvernement d’expulser d’Irak tous les corps militaires étrangers qui ont été coalisés par Washington dans le cadre de lutte contre Daech. .