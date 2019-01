Retrait US de Syrie confirmé: Malgré l’attentat de Manbij qui a visé les GI’s

Daech a revendiqué mercredi l’attentat-suicide de Manbij, qui a fait 16 morts, dont quatre Américains. Parmi les victimes figurent neuf civils et cinq combattants des Forces démocratiques syriennes, une alliance arabo-kurde, selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme. En frappant à Manbij, située près de la frontière avec la Turquie, très loin de son dernier fief au sud-est de Deir Ezzor, le groupe Etat islamique a montré qu’il conservait une capacité de nuisance.



Bien renseigné, le kamikaze s’est fait exploser dans un restaurant d’une rue animée de la ville, habituellement fréquentée par des soldats de la coalition internationale, dirigée par Washington. Peu de temps après, Daech a revendiqué l’attentat dans un communiqué diffusé par son organe de propagande, l’agence Amaq.

Le bilan est de seize morts, dont quatre Américains, parmi lesquels deux soldats, un employé civil du ministère de la Défense et un employé d’un sous-traitant du Pentagone.

Les renseignements turcs épinglés

L’attentat intervient alors que le président Donald Trump a ordonné le retrait des troupes américaines de Syrie, arguant du fait que le groupe Etat islamique est sur le point d’être défait. Dans le même temps, Daech continue de résister aux offensives des forces démocratiques syriennes dans son fief morcelé à Deir Ezzor, non loin de la frontière avec l’Irak. Il a même lancé des contre-attaques dans les régions de Hajin et de Soussa, d’où il avait été chassé par les milices arabo-kurdes soutenues par les Etats-Unis. L’attentat de Manbij montre que l’annonce du retrait américain « a galvanisé les ennemis que nous combattons », s’inquiète Lindsay Graham, influent sénateur républicain,. Pour Marco Rubio, autre sénateur républicain, cette attaque est « un rappel tragique que l’EI n’a pas été vaincu ».

Mais le vice-président américain persiste : « Nous ramenons nos troupes à la maison, le califat s’est écroulé », vient encore de déclarer le vice-président des Etats Unis juste après l’attaque. Mike Pence précise tout de même que les Etats Unis resteront dans la région, pour assurer, dit-il, « que le groupe EI ne montre plus sa face immonde ».

Au lendemain de l’attentat, le conseil militaire de la ville syrienne de Manbij a annoncé le démantèlement d’une cellule terroriste qui avait planifié de nouvelles explosions dans la ville et reçu des instructions directes des services de renseignement turcs, a annoncé le service de presse du conseil.

«Des détachements anti-terroristes du conseil ont arrêté une cellule de sept terroristes, membres de groupes d’opposition ayant participé à l’opération « Colère de l’Euphrate » et soutenus par la Turquie, agissant en collusion avec les services de renseignement turcs», dit le communiqué.

Un grand nombre d’armes et de munitions, dont des grenades, des AK-47 et des fusils M6, ont été saisies chez les terroristes.

Grandes manœuvres dans le Nord

Une milice kurde a rejeté en bloc, mercredi, l’idée d’une « zone de sécurité » dans le nord de la Syrie sous contrôle de la Turquie. Une initiative soutenue par Washington, qui cherche à atténuer les conséquences du départ annoncé de ses troupes.

Depuis mi-décembre, la Turquie menace de lancer une nouvelle offensive dans le nord syrien pour déloger de sa frontière les combattants de la principale milice kurde de Syrie, les Unités de protection du peuple (YPG).

Dans ce contexte délicat, Washington, allié stratégique de la Turquie au sein de l’Otan, mais également proche partenaire des YPG dans la lutte contre les djihadistes du groupe État islamique (EI), tente de trouver une solution qui convienne à toutes les parties.

Le président américain a ainsi récemment évoqué la création d’une « zone de sécurité » de 30 km en Syrie, et son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, a assuré que l’idée était de laisser la Turquie se charger de cette initiative.

La proposition a été rejetée en bloc par l’influent politicien kurde Aldar Khalil, haut responsable de l’administration semi-autonome mise en place par la minorité. « La Turquie n’est pas neutre, c’est une partie prenante au conflit (…) et toute partie (prenante) ne peut pas être un garant de la sécurité », a-t-il soutenu. « Il peut y avoir une ligne de démarcation entre la Turquie et le nord syrien avec des forces de maintien de la paix de l’ONU (…) Tout autre choix est inacceptable », a-t-il souligné.

Selon le porte-parole du président turc Ibrahim Kalin, le chef d’état-major turc doit rencontrer son homologue américain mercredi à Bruxelles pour définir les « modalités » de cette « zone de sécurité » qui serait contrôlée par Ankara.

De son côté, Damas a qualifié d’ « irresponsables » les déclarations de R.T. Erdogan sur la prétendue zone de sécurité. Elles « montrent une nouvelle fois que son régime ne traite qu’avec le langage de l’occupation et de l’agression », a indiqué l’agence officielle Sana, citant une source au ministère des Affaires étrangères…