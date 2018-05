Rien ne va plus entre Caracas et Washington: Les expulsions des diplomates reprend

Les Etats-Unis ont ordonné, mercredi 23 mai, l’expulsion de deux diplomates vénézuéliens dans les 48 heures. La veille, le président vénézuélien tout juste réélu, Nicolas Maduro, avait pris la décision d’expulser les représentants américains du Venezuela.

« Le département d’Etat a déclaré le chargé d’affaires de l’ambassade vénézuélienne et le consul général adjoint du consulat vénézuélien à Houston persona non grata », selon un communiqué de la diplomatie américaine. « Ils ont reçu l’ordre de quitter les Etats-Unis sous 48 heures ». « Cette mesure vise à rendre la pareille au régime Maduro qui a décidé de déclarer le chargé d’affaires et le numéro deux de la mission à l’ambassade des Etats-Unis à Caracas persona non grata », a ajouté Heather Nauert, porte-parole du département d’Etat.

Le président vénézuélien a accusé le chargé d’affaires des Etats-Unis Todd Robinson de mener un complot militaire contre lui, de vouloir détruire l’économie du pays et d’avoir promu l’abstention lors du scrutin présidentiel de dimanche. Il a aussi accusé l’autre responsable, Brian Naranjo, d’être le représentant à Caracas de la CIA.

Les tensions entre les deux pays ont crû après la réélection de M. Maduro dimanche, un résultat qualifié de « farce » par Washington.