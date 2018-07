Risque pays: Le Maroc préserve sa note chez Euler Hermes

L’ouverture commerciale continentale croissante et le clash commercial en perspective entre l’empire du milieu et les USA devraient se traduire par une demande additionnelle adressée au Maroc qui totaliserait 50 milliards de dollars d’ici 2030. C’est ce qui ressort des dernières prévisions du groupe d’assurance-crédit Euler Hermes. Le Royaume qui préserve sa note B1 (associée à un risque faible) auprès de l’assureur crédit tout comme le Ghana et le Botswana (ces trois pays ayant les meilleures notes du continent), devrait ainsi se distinguer, au même titre que de l’Afrique du Sud et du Nigéria, sur une période plus longue avec une accélération de la croissance. Ceci étant, l’assureur crédit prévoit que la croissance marocaine s’établirait à 3% en 2018 et en 2019 contre une moyenne régionale estimée entre 3,6 et 3,9% en 2018.

