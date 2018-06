Riyad entend sanctionner le harcèlement: Tout en matant les féministes

Dans le sillage des réformes destinées à assurer l’émancipation des femmes dans le pays, l’Arabie saoudite se prépare à pénaliser le harcèlement sexuel. Selon l’agence de presse officielle Saudi Press Agency (SPA), cette mesure vise à «combattre le délit de harcèlement (…), à administrer un châtiment aux auteurs et à protéger les victimes afin de préserver leur vie privée, leur dignité et les libertés personnelles qui sont garanties par la loi islamique et par la législation».

Si les autorités saoudiennes véhiculent l’image d’une ouverture inédite envers les femmes ces derniers mois, la répression est toujours le lot des militantes féministes.

Amnesty International avait annoncé la semaine dernière, qu’au moins dix personnes, dont sept femmes, avaient été arrêtées dans le Royaume wahhabite pour avoir milité pour le droit des femmes à conduire une voiture et demandé la libération de la tutelle masculine. Et seules trois militantes ont été relâchées, dont la directrice de l’Hôpital général Al-Mana, Aisha al-Mana, âgée de 70 ans.