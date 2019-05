Riyad fait le plein de soutien contre l’Iran: Et éclipse l’offre de Téhéran et le « Deal du siècle »

Carton plein pour la diplomatie saoudienne. Riyad a réussi à faire le plein de soutien arabo-musulman contre l’Iran. Seul l’Irak s’est opposé à la dynamique enclenchée de la sorte par l’Arabie Saoudite. Exit donc l’offre iranienne de « pacte de non agression ». Et motus et bouche cousue sur le « Deal du siècle » dénoncé à Djeddah par Mahmoud Abbès, leader palestinien.

L’Arabie Saoudite a reçu un soutien quasi unanime de ses alliés du Golfe et de ses voisins arabes face à l’Iran, à l’issue de deux sommets à la Mecque organisés en urgence après des attaques imputées à Téhéran.

Seul l’Irak a affiché son désaccord avec le royaume wahhabite.Alors que l’Iran assure, pour sa part, que la mobilisation politico-diplomatique à laquelle s’attelle Riyad cherche avant tout à « diviser » la nation musulmane et arabe.

Le monarque saoudien s’est livré à de violentes charges contre l’Iran, le grand rival chiite de son pays.

Jeudi soir, Salman Bin Abdelaziz a accusé Téhéran de mettre au point des missiles nucléaires et balistiques qui menacent la stabilité régionale et mondiale.

Le souverain saoudien a aussi appelé l’ensemble de la communauté internationale à prendre des mesures pour éviter une escalade des tensions dans la zone, « l’absence d’une position ferme face aux actions subversives du régime iranien dans la région » ayant poussé l’Iran, selon le roi saoudien, « à aller trop loin ».

« Les actes de Téhéran ont menacé le commerce maritime international et le marché pétrolier en violation manifeste des traités de l’ONU », a déclaré le roi Salmane.

Si l’ensemble des alliés et voisins arabes du royaume wahhabite ont apporté leur soutien à Riyad, l’Irak s’est toutefois détachée du lot, se disant en désaccord avec le communiqué publié par les États arabes.

Le président irakien, Barham Saleh, dont le pays entretient de bonnes relations avec son voisin Téhéran tout comme avec Washington, a dit espérer que la sécurité de l’Iran ne serait pas en danger.

On signalera que ce raout diplomatique a été marqué par la présence du Premier ministre qatari, cheikh Abdallah ben Nasser Al Thani, arrivé jeudi à Riyad pour représenter son pays aux trois réunions : OCI, Ligue arabe et CCG.

Pourtant, une brouille sans précédent a marqué de son empreinte les relations entre Doha et Riyad.

Le CCG a manifesté son soutien à l’Arabie Saoudite dans toutes les mesures qu’elle juge nécessaires, afin de protéger sa sécurité et sa stabilité.

Par l’intermédiaire d’un communiqué, le CCG demande à l’Iran de respecter le droit international, de ne plus s’ingérer dans les affaires internes d’autres pays et de ne plus financer des milices et des « organisations terroristes ».

Une demande doublée d’un appel à la communauté internationale à prendre des mesures supplémentaires pour empêcher Téhéran de développer un programme d’armement nucléaire.

Selon le président égyptien, Abdel Fattah Al-Sissi, présent lors du sommet, les attaques récentes ont incité la reprise des discussions autour de mécanismes de défense conjoints des États arabes.

Au lendemain du sommet d’urgence de la Ligue arabe, le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif a accusé l’Arabie Saoudite de « semer la division » au Moyen-Orient, critiquant les tentatives du rival saoudien de mobiliser les pays musulmans contre l’Iran, « ce qui est le souhait du régime sioniste ».

En déplacement le week-end dernier en Irak, Mohammad Javad Zarif a proposé un « pacte de non-agression » entre l’Iran et ses voisins du Golfe, ajoutant que Téhéran désirait bâtir des relations équilibrées avec tous les États de la région.