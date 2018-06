Riyad veut isoler Doha: Un canal pour faire du Qatar une île!

Cinq entreprises internationales entendent participer à l’appel d’offres de la construction d’un canal entre le port de Salwa et la région de Hur al-Adid en Arabie Saoudite le long de la frontière avec le Qatar, annonce le portail Gulf News.

Le dépôt des candidatures prendra fin le 25 juin. L’entreprise remportant l’appel d’offres serait annoncée sous 90 jours. Elle aura un an pour effectuer les travaux, précise le portail se référant au quotidien Makkah.

Le canal de 60 kilomètres de long, dont la largeur sera de 200 mètres et la profondeur de 15 à 20 mètres, transformerait le Qatar en île. Il coûterait 2,8 milliards de riyals saoudiens (645 millions d’euros). Ce projet serait financé par des investisseurs privés de l’Arabie saoudite et des Emirats arabes unis (EAU). Le canal pourrait être utilisé pour le passage de toutes sortes de navires.

De plus, la construction de plusieurs stations avec des plages privées et des marinas pour des yachts est prévue à Salwa, Khor al Adaid et d’autres localités le long du canal.

Cette voie navigable artificielle sera creusée sur le territoire du royaume saoudien à un kilomètre de la frontière avec le Qatar. Sa sécurité sera assurée par une base militaire déployée dans la zone entre le canal et la frontière. Cela étant, un centre du stockage de déchets d’une future centrale nucléaire saoudienne sera construit dans cette zone, ajoute Gulf News.

En juin dernier, l’Arabie saoudite, l’Égypte, les Émirats arabes unis et le Bahreïn ont rompu leurs relations avec le Qatar, en l’accusant de soutien au terrorisme. Les tentatives du Koweït de réconcilier ces pays ont échoué.