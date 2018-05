RMA enrichit son offre assurantielle: Les ‘’Maladies redoutées’’ intégrées

S’appuyant sur son expertise reconnue dans le domaine de l’assurance santé au Maroc, RMA vient d’annoncer avoir enrichi son offre assurantielle par son nouveau produit ‘’Maladies redoutées’’. Cette nouvelle offre, la première et unique au Maroc, vient compléter une large gamme de produits et de services visant à satisfaire les besoins et attentes les plus spécifiques des clients. Grâce au produit ‘’Maladies redoutées’’ de RMA, l’assuré atteint subitement d’une maladie grave, avec ce que cela comporte en terme de répercussions conséquentes sur les finances du foyer, pourra se concentrer sur son rétablissement tout en conservant sa qualité de vie. En effet, ce produit permet à l’assuré, en cas de diagnostic de l’une des maladies couvertes, de bénéficier du versement d’un capital variant de 150 000 à 750 000 DH selon la formule choisie lors de la souscription du contrat. Ce capital est utilisable librement par le bénéficiaire sans obligation de produire des justificatifs de prestations ou d’autres utilisations des fonds. Ce produit a été optimisé pour couvrir la majorité des maladies les plus graves et les plus coûteuses : cancer, accident vasculaire cérébral, infarctus du myocarde, maladie des artères coronaires, insuffisance rénale terminale, greffe d’organe, sclérose en plaque, tumeur bénigne du cerveau, insuffisance terminale du foie et la perte totale de la vue. Il peut être souscrit seul sans que le client ait besoin d’être assuré par un contrat santé de base comme il peut venir compléter les garanties d’un contrat couvrant l’ambulatoire et/ou l’AMC.

