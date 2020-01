Roquettes sur les bases US en Irak: Tirs de Katioucha sur Al-Taji

À l’heure où la mobilisation politique est à son comble pour exiger le départ des forces américaines d’Irak, la base d’Al-Taji, abritant des troupes US, a été la cible d’au moins une roquette mardi 14 janvier, fait savoir la police locale. Le camp se trouve à 30 kilomètres au nord de Bagdad.

Sputnik rapporte de son côté que l’attaque s’est faite avec au moins cinq roquettes Katioucha.

Au moins une roquette a été tirée contre la base militaire irakienne Al-Taji abritant des forces et située au nord de Bagdad, selon la police, citée par l’AFP. Mais selon une source au sein de la sécurité qui a confirmé les tirs à Sputnik, il s’agissait d’au moins cinq roquettes de type Katioucha qui ont été tirées signant ainsi des frappes violentes contre la base où des soldats US sont stationnées.

La situation s’est aggravée dans la région après l’opération spéciale menée par le Pentagone près de l’aéroport international de Bagdad lorsque les Américains ont assassiné, dans la nuit du 2 au 3 janvier, Abou Mehdi al-Mouhandis, numéro deux des Hachd al-Chaabi, et le général iranien Qassem Soleimani, commandant de la Force Al-Qods (unité d’élite des Gardiens de la révolution).

Le ministère irakien des Affaires étrangères a annoncé le 5 janvier avoir saisi d’une plainte le Conseil de sécurité de l’Onu après «des attaques américaines contre des bases irakiennes» et «l’assassinat de commandants militaires irakiens et amis».

Le même jour, le parlement irakien a décidé de mettre fin à la présence des troupes étrangères sur son sol. Décision dont s’est fait écho le chef du gouvernement démissionnaire Adel Abdel Mehdi.

Ce dernier avait affirmé qu’il avait rendez-vous avec le patron de la Force Al-Qods es qualité d’émissaire de Téhéran. Q. Suleimani devait affranchir les autorités irakiennes de la position iranienne vis-à-vis de l’offre saoudienne pour décrisper le climat régional.

Signes d’indépendance

Parallèlement au retrait exigé des troupes US de l’Irak, force est de souligner que Bagdad a déjà entamé des démarches auprès de Moscou pour renforcer ses dispositifs de défense antiaérienne. Démarche qui ne semble pas appréciée par Washington.

Le principal secrétaire adjoint du Bureau du Proche-Orient au sein du département d’État américain Joey Hood a laissé entendre que l’Irak s’expose à des sanctions US en cas d’achat de S-400 à la Russie.

«Quant au S-400, oui, l’achat pourrait entraîner des sanctions. Nous conseillons donc à nos partenaires de ne pas effectuer des achats pareils», a-t-il déclaré depuis Washington aux médias russes.

L’intérêt de Bagdad pour les missiles russes avait déjà été annoncé par le Wall Street Journal.

Karim Alawi, membre de la commission de sécurité et de défense au Parlement irakien, avait expliqué au média US que trois mois auparavant, une délégation irakienne s’était rendue en Russie et avait tenu une série de consultations.

Cependant, les pourparlers avaient été suspendus suite à la crise politique en Irak et à la démission du Premier ministre Adel Abdel-Mehdi. Mais le processus a été relancé après que Bagdad a exigé le retrait des unités américaines du pays.

Les députés ont chargé le Premier ministre d’acquérir des systèmes antiaériens de n’importe quel pays, «à la Russie ou n’importe quel autre», relate le journal.

Après les frappes américaines, les autorités irakiennes ont annoncé le 9 janvier avoir repris les négociations pour l’achat de systèmes sol-air S-300.

Ce type de système de défense antiaérienne est en service dans les armées des pays voisins de l’Irak, en Syrie et en Iran.