RSE: CDM et ASK Gras Savoye primés par la CGEM

Suite à la réunion de son comité d’attribution du Label Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), la Confédération Générale des entreprises du Maroc a octroyé hier le Label RSE à la Banque Crédit Du Maroc et au courtier d’assurances ASK Gras Savoye. Le comité a également renouvelé l’attribution du Label RSE aux entreprises A3 Communication et Rezo Events, du Groupe A3, ainsi qu’à Maghreb Steel. L’attribution de ce Label RSE à ces entreprises vient distinguer les efforts et les engagements de celles-ci en matière de développement durable et de responsabilité sociétale prenant en compte leurs intérêts et les attentes de leurs parties prenantes. Ces entreprises ont en effet développé et mis en œuvre de bonnes pratiques dans différents domaines d’actions de la RSE. Elles sont mobilisées dans une démarche de progrès continu pour renforcer davantage leur performance globale tout en créant de la valeur ajoutée à leur environnement et en impactant positivement leurs écosystèmes. Avec ces nouvelles recrues, ce sont désormais 92 entreprises marocaines de divers secteurs d’activité et de différentes tailles qui bénéficient de cette distinction RSE connue et reconnue à l’échelle nationale et internationale par la pertinence et la rigueur de sa méthodologie.

