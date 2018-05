RSE-CGEM: Une quinzaine d’entreprises labélisées

La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) vient d’annoncer avoir octroyé son label RSE à 15 nouvelles entreprises. Ces entreprises de divers secteurs reçoivent ainsi cette reconnaissance pour la première fois qui vient distinguer les efforts et les engagements de celles-ci en matière de développement durable et de responsabilité sociétale prenant en compte leurs intérêts et les attentes de leurs parties prenantes. Ces entreprises ont en effet développé et mis en œuvre de bonnes pratiques dans différents domaines d’actions de la RSE. Elles sont mobilisées dans une démarche de progrès continu pour renforcer davantage leur performance globale tout en créant de la valeur ajoutée à leur environnement et en impactant positivement leurs écosystèmes. Les nouvelles recrues sont : Atlanta Assurances, ASK Gras Savoye, Casa Tram, CID, CMGP, Crédit Agricole du Maroc, Crédit du Maroc, les Eaux minérales d’Oulmès, Rekrute, Safran Electrical & Power Morocco, SOGEA Maroc, SOMAS, Tanger Med Port Authority, Total Maroc, Wafa Assurance. La CGEM a également renouvelé le label pour d’autres entreprises, dont APM Terminals Tangier, A3 Communication, Rezo Events, BMCI et Bourse de Casablanca.

