RSE: Le label de la CGEM renouvelé pour le Groupe A3

Le Groupe A3 s’est vu remettre, pour la deuxième fois, le label RSE (responsabilité sociale de l’entreprise) octroyé par la Confédération générale des Entreprises du Maroc (CGEM). Le renouvellement de cette distinction confirme l’alignement du groupe sur les standards nationaux et internationaux en matière d’amélioration des conditions d’emploi et des relations professionnelles, de gouvernance, de protection de l’environnement, de prévention de la corruption ou encore de respect des règles de la saine concurrence. Octroyé pour une durée de trois ans, ce Label est attribué par la CGEM sur avis d’un Comité d’attribution à la suite d’une évaluation managériale menée par l’un des tiers experts indépendants accrédités par la CGEM. Le renouvellement se fait dans les mêmes conditions, mais avec un niveau d’exigence supérieur à l’évaluation initiale. En 2013, le groupe A3 a été le premier groupe dans le secteur de la communication, des relations presse et de l’événementiel à se voir décerner ce Label rejoignant le club des grandes entreprises lauréates de ce prix (Lafarge Ciments, Tanger Free Zone, Sanofi, …).

