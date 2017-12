RSE: Lydec fait le point sur ses actions dans la métropole

A l’occasion des 20 ans de son contrat de gestion déléguée, Lydec vient de publier son premier Rapport de contribution sociale, sociétale et environnementale. Un rapport qui, en plus d’être un d’outil stratégique au service de la performance globale de l’entreprise, concrétise la volonté de Lydec de rendre compte, de la manière la plus lisible et la plus pertinente possible, de la contribution de l’entreprise et de ses métiers au développement durable de son territoire d’ancrage et de l’impact de ses actions sur les parties prenantes qui en font partie. Fruit de deux années de préparation, et réalisé selon les principes et les directives des deux principaux référentiels internationaux en matière de reporting extra-financier, ce rapport présente la démarche RSE mise en œuvre par Lydec, ses différentes phases d’évolution ainsi que les actions menées par l’entreprise en 2016 au regard des enjeux environnementaux, sociaux et sociétaux de la métropole. Présenté sous forme d’un corpus d’une centaine de pages, Lydec s’est appuyée pour la préparation de son Rapport sur une vaste consultation menée, en 2016 auprès de plus de 4.000 parties prenantes autour des enjeux RSE. Cet exercice a permis d’identifier 20 enjeux considérés, tant en interne qu’en externe, comme étant les plus prioritaires en matière de RSE, lesquels ont servi à structurer le rapport dans le cadre d’une matrice de matérialité. Cette dernière met en regard les attentes des parties prenantes externes avec les enjeux stratégiques de l’entreprise en matière de RSE.

Related