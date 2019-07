RSE Palmines célèbre les gagnants de son premier « spin-off by pis » à Errachidia

Comme suite logique au lancement en mars dernier la première édition de son programme dédié à l’entreprenariat des jeunes labellisé « Spin-off by PIS » organisé en partenariat avec la Faculté des Sciences et Techniques d’Errachidia, Palmeraie Industries & Services, à travers son pôle Mines et Carrières « Palmines », vient de dévoiler la liste des heureux gagnants.

Suite à un processus de sélection qui s’est déroulé en 2 phases donnant lieu à une identification de 6 projets pour la phase finale, et au terme des délibérations du jury composé de 6 membres dont 3 de la FST d’Errachidia et 3 de Palmines, 3 projets portant sur des thématiques importantes pour la région ont été primés.

Ainsi le 1er Prix a été attribué au projet « Archéologie et collection minérale pour le développement géo-touristique du Tafilalet », présenté par Mustapha Ait Daoud, Doctorant. Le projet a pour ambition de valoriser le patrimoine géologique, minéralogique et archéologique de la région à travers une offre géo-touristique.

Ce projet s’inscrit dans un souci de préservation de l’environnement et cherche à créer de la valeur ajoutée pour tous les acteurs présents dans l’écosystème.

Pour le 2ème Prix, il a été décerné au projet « Advanced geostudies and mineralexplored », porté par Omar Saidi, en formation doctorale.

Le projet a pour vocation de développer un outil d’aide à la prospection géologique. Cet outil s’inspirerait des technologies de pointe existantes qui pourraient être embarquées sur des drones.

Enfin le 3ème Prix a été raflé par projet « Exploration, exploitation et valorisation du minerai Plomb/Zinc dans la région du CADETAF », dont le porteur est Abdelkhiar Ait Ali, Master en Géologie.

Sujet d’actualité par rapport aux problématiques de la région, le projet planche aussi sur les possibilités de partenariat entre les artisans et les opérateurs miniers.

L’objectif étant de définir un cadre amenant ces deux acteurs à collaborer dans le cadre d’un partenariat gagnant-gagnant dans l’objectif d’optimiser la valorisation des gisements de minerai, la réduction des risques miniers et la réduction de l’impact de sur l’environnement.

Selon les organisateurs, et dans le cadre de ce premier « Spin-off by PIS » qui est un concours destiné aux étudiants en Master et Doctorat Géologie de la Faculté et placé sous le thème « L’innovation au service de la géologie », les porteurs de projets ont démontré à travers leurs sujets leur sensibilité aux thématiques d’actualité telles que le développement durable, l’usage des technologies 2.0 dans le secteur minier, la valorisation et le développement de la région du Drâa-Tafilalet.

Des sujets qui trouvent un écho favorable auprès de Palmines pour un accompagnement pertinent dans le développement de ces projets.

En effet, Palmines ambitionne d’accompagner les gagnants dans le cadre de son programme, afin de leur permettre de développer des réflexes de viabilisation économique de leur projet, de mettre en place des business plans, de les confronter au terrain pour une meilleure mise en œuvre de leurs idées.

Pour ce qui est du partenariat avec la FST d’Errachidia, il concrétise la volonté du groupe Palmeraie Industries & Services de vœu de mettre sa vision, ses ambitions et ses forces au service du développement socio-économique du Royaume.