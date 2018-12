RSE : Vivo Energy et la fondation Zakoura s’impliquent d’avantage pour « Mama Tabiaa »

Vivo Energy Maro et la Fondation Zakoura ont signé une convention de partenariat avec le ministère de l’Education nationale pour l’extension du programme d’éducation à l’environnement« Mama Tabiaa ». Ce programme Mama Tabiaa sera généralisé dans le cycle primaire afin d’en faire bénéficier un maximum d’élèves. Pour soutenir cet objectif, une plateforme de formation en ligne a été créée afin de permettre au corps enseignant de suivre une formation complète du programme via des vidéos tutorielles (MOOCs).Elle offre une formation complète sur le contenu pédagogique du programme d’éducation à l’environnement. Cette plateforme en ligne est gratuite et garantie une formation de qualité rapide et certifiée par la Zakoura Academy. Elle est accessible à l’adresse www. mamatabiaa.ma, et bénéficiera également aux associations désirant déployer ce programme auprès de jeunes enfants.